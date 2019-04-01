«Нарочно не придумаешь»: Нижегородская «училка» высмеяла ляпы телеведущих и политиков

К всемирному дню смеха, отмечаемого 1 апреля, нижегородская учительница Татьяна Гартман подготовила специальный выпуск авторского шоу «Училка vs ТВ». В этот раз блюстительница грамотности отошла в сторону и не стала разбирать ошибки известных телеведущих.

Нижегородская "училка" подготовила первоапрельский выпуск.В этот раз блогер не стала разбирать чьи-то ошибки, а просто собрала самые смешные ляпы медийных людей.

- Для начала предлагаю послушать слова и выражения, которые нарочно не придумаешь, - обратилась блогер к своим подписчикам.

«Она его как-то умудрилась оборганичить», «Признаки омужествления женщины, то есть обильное оволосенение», «Ходил гордый: одна штанина длиньше, другая шире», «Казалось бы, кайфно» - чего только не услышишь с экранов ТВ!

В юмористическом выпуске «училка» не забыла про ведущих «Вечернего Урганта» на Первом канале.

- Хотелось бы как-то усмешнить, но поздно, да? - поинтересовался Дмитрий Хрусталев.

- Как говорит Александр Масляков, никогда не поздно усмешнить шутку, - откликнулся Иван Ургант.

Следом Татьяна Гартман показала отрезок новостной передачи, главной героиней которой стала председатель правления Национального банка Республики Беларусь Надежда Ермакова. Кстати, говорила она по-русски.

- Вообще зарплата может дорасти до 500 долларов. Но зарплата может дорасти только в том случае, если она будет заработана и выражена в денежном выражении и поступила выручка на расчетные счета, - выдала финансовый эксперт.

«Училка» от такого словесного потока, что называется, выпала в осадок и попросила зрителей написать ей, если кто-то понял, что имела в виду Надежда Ермакова.

- А сейчас вы услышите слова, сделать ошибки в которых невозможно! Если только очень постараться, - заинтриговала «училка».

Так, член комитете Совета Федерации по международным делам Олег Морозов отчего-то произнес «истеричная атмосфера нАкануне саммита», хотя правильно говорить «наканУне». Отличился и мэр Москвы Сергей Собянин, сказав: «Американцы слушали-слушали и начали дОбычу нефти и газа» (правильно - «добЫчу»). Эстафету перенял музыкант и ведущий программы «Смак» на Первом канале Андрей Макаревич: «Сколько у меня невидИмых помощников» (правильно - «невИдимых»). Налицо проблемы с русским языком и у известного знатока Анатолия Вассермана, который в одной из передач сказал: «Практически ровно в десЯтеро» (правильно - «в десять раз»).

Под занавес нижегородская учительница Татьяна Гартман представила выступление на ТВ некоей дамы, которая, по словам блогера, говорит на необычном языке.

- Во-первых, он великолепный человек. Его дизайнс могут носить любого возраста, любого шейп, сайз, хайт. И он таймлес. Я имею его вещи еще… Помню, первый сьют, когда мне было восемнадцать лет. Его все любят, все уважают. Он очень много сделал для фандрейзин, для кэнсер сосаити. Он очень хорошо дружит с Селин Дион. Они сделали специальный программ фор кансер ресерчинг, - рассказывает незнакомка.

- Надеюсь, ваши «мОзги» еще не взорвались. А чтобы не было головных «болЕй» и преждевременных «родОв», «длиньше» выпуск делать не стоит, - попрощалась «училка».