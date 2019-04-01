2019-04-01T10:26:23+03:00
Общество

Глеб Никитин: «Работа Саровского духовно-научного центра вносит весомый вклад в реализацию национальных целей»

Губернатор принял участие в заседании духовно-научного центра в Сарове
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Губернатор принял участие в заседании духовно-научного центра в Сарове.Губернатор принял участие в заседании духовно-научного центра в Сарове.Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
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30 марта 2019 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в заседании духовно-научного центра на тему «Национальная культура как базовый элемент прорывного развития России», прошедшем в Сарове. Данное мероприятие прошло на базе Российского федерального ядерного центра под председательством митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Сейчас в Нижегородской области происходит много важных событий, большинство из них связано со стартом реализации Стратегии развития региона, национальных и федеральных проектов, - рассказал глава региона Глеб Никитин. - Безусловно, те национальные цели, которые ставит перед нами глава государства, достижимы только с опорой на заложенные нашими предками традиции, а также на духовную основу русского государства, многонационального народа. Работа духовно-научного центра вносит весомый вклад в реализацию всех поставленных целей.

По словам главы региона, для прорывных достижений в первую очередь нужна хорошая подготовка кадров. Однако тут речь идет не только о знаниях. При воспитании молодых специалистов в них нужно закладывать желание работать в интересах своей Родины.

- В рамках федеральных проектов «Наука» и «Образование» мы планируем создать научно-образовательный центр «Нижний Новгород – Саров», детский технопарк «Кванториум» на базе Саровского технопарка, - рассказал Глеб Никитин. - Мы учитываем мощный научно-образовательный потенциал Федерального ядерного центра и Сарова. Еще одна важная инициатива – создание паломническо-туристического кластера «АрзамасДивеево-Саров». Ее цель – сохранение и популяризация родной истории, воспитание гражданственности в людях всех поколений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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