Глеб Никитин: «Работа Саровского духовно-научного центра вносит весомый вклад в реализацию национальных целей»

30 марта 2019 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в заседании духовно-научного центра на тему «Национальная культура как базовый элемент прорывного развития России», прошедшем в Сарове. Данное мероприятие прошло на базе Российского федерального ядерного центра под председательством митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Сейчас в Нижегородской области происходит много важных событий, большинство из них связано со стартом реализации Стратегии развития региона, национальных и федеральных проектов, - рассказал глава региона Глеб Никитин. - Безусловно, те национальные цели, которые ставит перед нами глава государства, достижимы только с опорой на заложенные нашими предками традиции, а также на духовную основу русского государства, многонационального народа. Работа духовно-научного центра вносит весомый вклад в реализацию всех поставленных целей.

По словам главы региона, для прорывных достижений в первую очередь нужна хорошая подготовка кадров. Однако тут речь идет не только о знаниях. При воспитании молодых специалистов в них нужно закладывать желание работать в интересах своей Родины.

- В рамках федеральных проектов «Наука» и «Образование» мы планируем создать научно-образовательный центр «Нижний Новгород – Саров», детский технопарк «Кванториум» на базе Саровского технопарка, - рассказал Глеб Никитин. - Мы учитываем мощный научно-образовательный потенциал Федерального ядерного центра и Сарова. Еще одна важная инициатива – создание паломническо-туристического кластера «Арзамас–Дивеево-Саров». Ее цель – сохранение и популяризация родной истории, воспитание гражданственности в людях всех поколений.