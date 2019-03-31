2019-03-31T16:43:45+03:00
Звезды

Супермодель Наталья Водянова провела благотворительный вечер в Катаре

На аукционе с участием голливудских звезд удалось собрать почти 7,5 млн долларов
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Наталья Водянова провела благотворительный вечер Love Ball Arabia в Катаре.Наталья Водянова провела благотворительный вечер Love Ball Arabia в Катаре.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

37-летняя модель Наталья Водянова исполнила свою давнюю мечту - провела в Дохе (Катар) благотворительный вечер Love Ball Arabia в поддержку своего фонда "Обнаженные сердца". Мероприятие прошло под патронажем Шейхи Аль-Маяссы бинт Хамад Бин Халифы Аль-Тани.

natasupernovanatasupernova
Наталья Водянова провела благотворительный вечер Love Ball Arabia в Катаре
46015 отметок «Нравится»368 комментариевInstagram

Среди гостей были как российские, так и голливудские звезды: Ульяна Сергеенко, Диана фон Фюрстенберг, Ники Хилтон, Синди Бруна, Алессандра Абросио, Карин Ройтфельд и другие.

Сначала гости посмотрели эксклюзивный показ Ulyana Sergeenko, а после поучаствовали в благотворительном аукционе, все средства от которого пойдут в фонд Водяновой "Обнаженные сердца" и центр Al Shafallah в Катаре, специализирующийся на помощи людям с особенностями развития. С молотка ушли: скульптура американского художника Дэниела Аршам, ланч с Жизель Бундхен и Томом Брэди, встреча с игроками "Пари Сен-Жермен" и прочие лоты.

natasupernovanatasupernova
Миллионер Антуан Арно прилетел поддержать свою гражданскую жену.
38763 отметок «Нравится»249 комментариевInstagram

- Нам удалось собрать почти 7,5 миллиона долларов! - сообщила Наталья Водянова своим подписчикам в Инстаграме. - Спасибо всем, кто денно и нощно работал над этим проектом, спасибо нашим гостям, выступающим и, конечно, донорам. Без вас ничего бы этого не случилось.

natasupernovanatasupernova
Накануне торжества Водянова побывала в местном центре поддержки детей с особенностями развития
13925 отметок «Нравится»77 комментариевInstagram

Поклонники засыпали "Нижегородскую Золушку" словами благодарности и восхищения.

- Мне иногда кажется, что Наташа - это ангел, спустившийся с небес, - прокомментировала sandrainako.

- Надеюсь, вы осознаете свой вклад в судьбы миллионов людей, придавая нуждающимся веру в себя и шансы на полноценную жизнь, - добавила annagorodenker.

- Наталья - ангел, пришедший с небес, который делает жизнь всех, кто знает ее, лучше, ярче, светлее. Один ее светлый облик помогает нам радоваться жизни, - считает lenagorkina.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Наталья Водянова, досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24