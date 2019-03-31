Супермодель Наталья Водянова провела благотворительный вечер в Катаре

37-летняя модель Наталья Водянова исполнила свою давнюю мечту - провела в Дохе (Катар) благотворительный вечер Love Ball Arabia в поддержку своего фонда "Обнаженные сердца". Мероприятие прошло под патронажем Шейхи Аль-Маяссы бинт Хамад Бин Халифы Аль-Тани.

natasupernova Наталья Водянова провела благотворительный вечер Love Ball Arabia в Катаре

Среди гостей были как российские, так и голливудские звезды: Ульяна Сергеенко, Диана фон Фюрстенберг, Ники Хилтон, Синди Бруна, Алессандра Абросио, Карин Ройтфельд и другие.

Сначала гости посмотрели эксклюзивный показ Ulyana Sergeenko, а после поучаствовали в благотворительном аукционе, все средства от которого пойдут в фонд Водяновой "Обнаженные сердца" и центр Al Shafallah в Катаре, специализирующийся на помощи людям с особенностями развития. С молотка ушли: скульптура американского художника Дэниела Аршам, ланч с Жизель Бундхен и Томом Брэди, встреча с игроками "Пари Сен-Жермен" и прочие лоты.

natasupernova Миллионер Антуан Арно прилетел поддержать свою гражданскую жену.

- Нам удалось собрать почти 7,5 миллиона долларов! - сообщила Наталья Водянова своим подписчикам в Инстаграме. - Спасибо всем, кто денно и нощно работал над этим проектом, спасибо нашим гостям, выступающим и, конечно, донорам. Без вас ничего бы этого не случилось.

natasupernova Накануне торжества Водянова побывала в местном центре поддержки детей с особенностями развития

Поклонники засыпали "Нижегородскую Золушку" словами благодарности и восхищения.

- Мне иногда кажется, что Наташа - это ангел, спустившийся с небес, - прокомментировала sandrainako.

- Надеюсь, вы осознаете свой вклад в судьбы миллионов людей, придавая нуждающимся веру в себя и шансы на полноценную жизнь, - добавила annagorodenker.

- Наталья - ангел, пришедший с небес, который делает жизнь всех, кто знает ее, лучше, ярче, светлее. Один ее светлый облик помогает нам радоваться жизни, - считает lenagorkina.