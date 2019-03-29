Дмитрий Гительсон: «Полгода назад я и предположить не мог, что буду работать на муниципальной службе»

Заместитель главы администрации Нижнего Новгорода по социальным коммуникациям Дмитрий Гительсон поделился своей мотивацией работать чиновником в ходе заседания эксперт-клуба «Комсомольской правды – Нижний Новгород» «ОколоКремля», которое прошло 28 марта в Проектном офисе Стратегии развития Нижегородской области. Заседание было посвящено проекту «Команда Правительства» как положительному опыту подбора кадров в органы исполнительной власти.

- Полгода назад я не предполагал, что буду работать в муниципальной службе. Я никогда к этому не стремился и не делал никаких попыток для этого. Что для меня стало мотивацией для участия в конкурсе на портале «Команда Правительства»? Во-первых, меня заинтересовала формулировка должности, потому что впервые появился заместитель по социальным коммуникациям, а это то, чем я всю жизнь занимался, но, скажем так, в частном порядке как консультант и эксперт. И мне показалось это очень интересным: попробовать применить этот опыт на уровне города, потому что до этого такой возможности у меня не было.

Вторая важная мотивация – новая команда, которая пришла к руководству в нашем регионе и городе. Мне показалось важным попробовать поработать с этой командой и в этой команде. И третий, наверное, самый главный фактор – это то, о чем мы сегодня говорим - «Команда Правительства» - потому что посмотрев и изучив этот портал, я поверил в него и то, как там было представлено и структурировано предложение принять участие, меня заинтересовало, несмотря на то, что были, конечно, большие сомнения.

Сам процесс участия в конкурсе лично для меня был очень сложным и психологически, и интеллектуально, и экспертно. В первую очередь, наверное, все-таки психологически, потому что многие не понимают то, через что мы все прошли. На самом деле, на мой взгляд, это достойное испытание. Если спросите, что было самым сложным, не смогу ответить, потому что все по-своему было сложно, включая и заочный этап, и очный, и презентацию проекта, хотя я много раз это делал.

Надо отметить еще один важный момент: сам факт получения оценки твоих компетенций, тех тестов, которые проходили, он тоже был очень важен. Потому что на каком-то этапе я понял, что это для меня не менее важно, чем результат. Делая каждый следующий шаг, ты понимаешь плюсы и минусы. Я поддерживаю фразу о том, что это развивающий инструмент, в том числе и для тех, кто в этом участвует. И единственное, что можно было бы предложить для совершенствования этого проекта, - обратная связь, потому что было много вопросов у меня лично по ходу прохождения этапов, но я не всегда понимал, кто на другой стороне. Может быть, имеет смысл подумать о том, как эту обратную связь отстроить, потому что для людей, которые проходят этот путь, очень важно иногда задать уточняющий вопрос и получить на них ответ. Это правила игры, мы по ним сыграли, большое спасибо, что дали такую возможность. И, безусловно, это изменило нашу жизнь. Мы еще должны доказать, что решение о нашем назначении было правильным.