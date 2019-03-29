2019-03-29T15:59:29+03:00
Звезды

«Пример для подражания!»: Супермодель Наталья Водянова вышла в свет с мужем Антуаном Арно

Поклонники завалили звездную пару комплиментами [фото]
Анна МИГАЛОВА
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Знаменитая нижегородка участвует в череде светских и благотворительных мероприятий в столице Катара.Знаменитая нижегородка участвует в череде светских и благотворительных мероприятий в столице Катара.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Французский миллионер Антуан Арно прилетел к своей гражданской супруге Наталье Водяновой в Доху, чтобы принять участие в череде светских мероприятий. Минувшим вечером, 28 марта, в столице Катара состоялся торжественный вечер премии Fashion Trust Arabia - благотворительного проекта в поддержку молодых дизайнеров.

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Французский миллионер Антуан Арно прилетел к Наталье Водяновой в Катар
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Там Водянова и Арно встретились с мировыми знаменитостями: Викторией Бекхэм, Наоми Кэмпбелл, Дианой фон Фрстенберг, Джонни Деппом и другими, чтобы выбрать победителей конкурса. Фото с праздничного ужина «Нижегородская Золушка» разместила в своем Инстаграме.

На одном из мероприятий в Дохе супермодель встретилась с актером Джонни Деппом. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

На одном из мероприятий в Дохе супермодель встретилась с актером Джонни Деппом.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- «Бал любви 2019» состоится завтра под патронажем ее превосходительства Аль-Маяссы бинт Хамад бин Халифа Аль Тани при поддержке фонда «Обнаженные сердца» и центра поддержки людей с особенностями развития Shafallah, - сообщила Наталья подписчикам.

Однако внимание пользователей Инстаграм приковал спутник супермодели, облаченный в элегантный костюм с галстуком-бабочкой.

- Лучшая пара во всем мире, - считает ananaloggirlinadigitalworld.

- Антуан молодец. Всегда рядом! Видно, что очень любит. Добрый и заботливый. Берегите друг друга, - попросила yuliakotenkova.

- Знаете, Наташа, когда вы рядом с Антуаном, вы непередаваемо восхитительны, - отметила natali.t.87.

- Вы самая-самая красивая пара. И нет вам равных! - прокомментировала sofiddita.

- Самые красивые. Пример для подражания, - добавила krasovskaya.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что 27 марта Наталья Водянова вместе с дизайнером Дианой фон Фюрстенберг прибыла в Доху на открытие крупнейшего на Ближнем Востоке Национального музея. Там знаменитости встретились с женой английского футболиста Викторией Бекхэм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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