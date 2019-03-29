«Пример для подражания!»: Супермодель Наталья Водянова вышла в свет с мужем Антуаном Арно
Французский миллионер Антуан Арно прилетел к своей гражданской супруге Наталье Водяновой в Доху, чтобы принять участие в череде светских мероприятий. Минувшим вечером, 28 марта, в столице Катара состоялся торжественный вечер премии Fashion Trust Arabia - благотворительного проекта в поддержку молодых дизайнеров.
Там Водянова и Арно встретились с мировыми знаменитостями: Викторией Бекхэм, Наоми Кэмпбелл, Дианой фон Фрстенберг, Джонни Деппом и другими, чтобы выбрать победителей конкурса. Фото с праздничного ужина «Нижегородская Золушка» разместила в своем Инстаграме.
На одном из мероприятий в Дохе супермодель встретилась с актером Джонни Деппом.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
- «Бал любви 2019» состоится завтра под патронажем ее превосходительства Аль-Маяссы бинт Хамад бин Халифа Аль Тани при поддержке фонда «Обнаженные сердца» и центра поддержки людей с особенностями развития Shafallah, - сообщила Наталья подписчикам.
Однако внимание пользователей Инстаграм приковал спутник супермодели, облаченный в элегантный костюм с галстуком-бабочкой.
- Лучшая пара во всем мире, - считает ananaloggirlinadigitalworld.
- Антуан молодец. Всегда рядом! Видно, что очень любит. Добрый и заботливый. Берегите друг друга, - попросила yuliakotenkova.
- Знаете, Наташа, когда вы рядом с Антуаном, вы непередаваемо восхитительны, - отметила natali.t.87.
- Вы самая-самая красивая пара. И нет вам равных! - прокомментировала sofiddita.
- Самые красивые. Пример для подражания, - добавила krasovskaya.
Ранее «Комсомольская правда» писала, что 27 марта Наталья Водянова вместе с дизайнером Дианой фон Фюрстенберг прибыла в Доху на открытие крупнейшего на Ближнем Востоке Национального музея. Там знаменитости встретились с женой английского футболиста Викторией Бекхэм.
ИСТОЧНИК KP.RU
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