Житель Арзамаса победил курение физкультурой

Наладчик станков и манипуляторов с ПУ цеха №51 АО «АПЗ» Роман Родионов победил курение физкультурой. Вредная привычка была у Романа более 20 лет, и побороть ее оказалось сложно. Три года назад он начал делать гимнастику и с тех пор забыл о сигаретах.

Занимается Роман после работы. Час на отдых, легкий перекус и – к физкультуре готов. Упражнения позаимствовал в интернете, часть придумал сам. Зимой спортивным залом становится комната в квартире, летом – площадка у дома, где он тренируется на турникете и брусьях.

Домашняя методика без тренажеров и пример Романа Родионова обрели популярность у его друзей и знакомых. Приобщилась к занятиям и дочь Дарья.

– Когда куришь, начинаешь лениться, много есть, тяжело дышать, – говорит Роман. – Физкультура – это легкое дыхание, хорошее настроение и отличная физическая форма как на работе, так и дома. Так что гимнастика – лучший способ быть здоровым. Я сделал свой выбор!

Гимнастика Романа Родионова

1. Отжимания от пола (5, 10, 15, 20 жимов).

2. Приседания (30-40 раз быстро или 10 раз медленно).

3. Подъем гантели (6 кг), лежа на диване, от пола попеременно правой и левой руками (15-20 раз).

4. Отжимание со стула (10-15 раз).

Каждый вид упражнения выполняется по три раза с пятиминутным перерывом. В «перемены» можно делать наклоны до пола, легкие приседания, «ножницы». Время занятия – 1 час.

На спортивной площадке: подтягивание на турнике и брусьях от 5 до 10 раз с перерывом 2 мин. Длительность тренировки: 30 минут.