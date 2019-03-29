Житель Арзамаса победил курение физкультурой
Наладчик станков и манипуляторов с ПУ цеха №51 АО «АПЗ» Роман Родионов победил курение физкультурой. Вредная привычка была у Романа более 20 лет, и побороть ее оказалось сложно. Три года назад он начал делать гимнастику и с тех пор забыл о сигаретах.
Занимается Роман после работы. Час на отдых, легкий перекус и – к физкультуре готов. Упражнения позаимствовал в интернете, часть придумал сам. Зимой спортивным залом становится комната в квартире, летом – площадка у дома, где он тренируется на турникете и брусьях.
Домашняя методика без тренажеров и пример Романа Родионова обрели популярность у его друзей и знакомых. Приобщилась к занятиям и дочь Дарья.
– Когда куришь, начинаешь лениться, много есть, тяжело дышать, – говорит Роман. – Физкультура – это легкое дыхание, хорошее настроение и отличная физическая форма как на работе, так и дома. Так что гимнастика – лучший способ быть здоровым. Я сделал свой выбор!
Гимнастика Романа Родионова
1. Отжимания от пола (5, 10, 15, 20 жимов).
2. Приседания (30-40 раз быстро или 10 раз медленно).
3. Подъем гантели (6 кг), лежа на диване, от пола попеременно правой и левой руками (15-20 раз).
4. Отжимание со стула (10-15 раз).
Каждый вид упражнения выполняется по три раза с пятиминутным перерывом. В «перемены» можно делать наклоны до пола, легкие приседания, «ножницы». Время занятия – 1 час.
На спортивной площадке: подтягивание на турнике и брусьях от 5 до 10 раз с перерывом 2 мин. Длительность тренировки: 30 минут.
ИСТОЧНИК KP.RU