Шумовую камеру модернизировали на Арзамасском приборостроительном заводе

На Арзамасском приборостроительном заводе в цехе №37 модернизирована шумовая камера. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

Внешне это загадочное для обычного человека сооружение выглядит как отдельно расположенное в коридоре цеха помещение. Можно сказать, «комната» с очень высоким уровнем звукоизоляции. По установленным требованиям она должна пропускать не более 40 дБ шума извне. Старая камера цеха этому показателю не соответствовала, поэтому было принято решение ее модернизировать. Оставшийся после демонтажа старой звукоизоляции каркас внутри и снаружи обшили современными материалами, обновили покрытие пола, потолка и провели светодиодное освещение.

Теперь шумовая проходимость камеры составляет не более 32 дБ. Это обеспечивают многослойные стены, металлическая дверь толщиной 18 см и отсутствие вентиляции.

В этой необходимой по техническим требованиям тишине и проходит измерение уровня давления шума во время приемо-сдаточных испытаний изделий спецтехники. Достигается это путем вращения изделия по трем осям с помощью специальных трехстепенных устройств или вручную, в зависимости от габаритов изделия и фиксации звуковой реакции.

– Таким образом, при испытании устройства, которое проводится в присутствии представителя заказчика, контролера и регулировщика, определяется возможность наличия внутри прибора случайно попавших сторонних предметов, незатянутых крепежей и деталей. Это один из последних этапов проверки перед отгрузкой, - рассказал начальник цеха №37 Александр Аргентов.