2019-03-29T13:39:41+03:00
Спорт

Арзамасские фехтовальщики вошли в тройку лучших на турнире «Весенняя капель»

Турнир проходил в Казани с 21 по 24 марта
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Арзамасские фехтовальщики вошли в тройку лучших на турнире «Весенняя капель»Арзамасские фехтовальщики вошли в тройку лучших на турнире «Весенняя капель»Фото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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Арзамасские спортсмены приняли участие в XXIII Всероссийском турнире «Весенняя капель» по фехтованию на саблях среди юношей и девушек 2004-2006 года рождения и моложе. Об этом сообщает пресс-служба Арзамасского приборостроительного завода.

Турнир проходил в Казани с 21 по 24 марта 2019 года, и в нем приняли участие более 200 спортсменов из Московской, Омской, Самарской, Саратовской областей, Алтайского, Краснодарского, Пермского краев, республик Крым, Марий Эл, Татарстан и городов Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Пенза, Ульяновск, Ярославль, Нижний Новгород и Арзамас.

Арзамасские фехтовальщики, которых тренирует мастер спорта России Вадим Карпычев, отличились в командных соревнованиях. Из 26 команд девушек наша сборная (Евгения Архипова, Мария Дёгтева, Варвара Лукьянова, Елена Пискунова) завоевала третье место. Арзамасская команда юношей (Алексей Баскаков, Кирилл Суханов, Алексей Махлонов) стала третьей из 29 юношеских команд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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