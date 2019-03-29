2019-03-29T13:27:58+03:00
Спорт

Арзамасская спортсменка Надежда Чурилова завоевала серебро Кубка Европы по пауэрлифтингу

Среди участников турнира было более 350 тяжеловесов из разных стран мира
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Арзамасская спортсменка Надежда Чурилова завоевала серебро Кубка Европы по пауэрлифтингуАрзамасская спортсменка Надежда Чурилова завоевала серебро Кубка Европы по пауэрлифтингуФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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Воспитанница спортивного клуба «Знамя» Арзамасского приборостроительного завода мастер спорта России по пауэрлифтингу Надежда Чурилова завоевала очередную награду. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

На этот раз девушка выступала в Республике Беларусь, где в городе Ошмяны с 20 по 24 марта проходил Кубок Европы по классическому пауэрлифтингу. Среди участников турнира было более 350 тяжеловесов – представителей Беларуси, Германии, России, Финляндии, Франции, Швеции, Украины.

Надежда Чурилова показала второй результат в весовой категории до 63 кг, в итоге у спортсменки – серебряная медаль Кубка. Тренирует ее Сергей Шипов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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