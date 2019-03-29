Арзамасская спортсменка Надежда Чурилова завоевала серебро Кубка Европы по пауэрлифтингу
Воспитанница спортивного клуба «Знамя» Арзамасского приборостроительного завода мастер спорта России по пауэрлифтингу Надежда Чурилова завоевала очередную награду. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.
На этот раз девушка выступала в Республике Беларусь, где в городе Ошмяны с 20 по 24 марта проходил Кубок Европы по классическому пауэрлифтингу. Среди участников турнира было более 350 тяжеловесов – представителей Беларуси, Германии, России, Финляндии, Франции, Швеции, Украины.
Надежда Чурилова показала второй результат в весовой категории до 63 кг, в итоге у спортсменки – серебряная медаль Кубка. Тренирует ее Сергей Шипов.
ИСТОЧНИК KP.RU