Девять пристроев к детским садам построят в Нижнем Новгороде в 2019 году

В 2019 году в Нижнем Новгороде планируется построить сразу девять пристроев к существующим детским садам. Об этом на встрече с жителями Московского района сообщил глава Нижнего Новгорода Владимир Панов.

- Все эти пристрои будут рассчитаны на детей ясельной группы в возрасте от полутора до трех лет, - сообщил глава Нижнего Новгорода Владимир Панов. – В Московском районе пристрои сделают к детским садам № 114 и № 115. Каждый из них сможет вместить по 60 детей, то есть в районе появятся 120 дополнительных мест. Срок их ввода в эксплуатацию по контракту – декабрь 2019 года. Кроме того, в 2019 году будут проведены проектно-изыскательские работы для строительства нового детского сада на 120 мест рядом с домом № 165 по улице Куйбышева.

Конечно, в связи со строительством пристроев родителям малышей придется потерпеть некоторые неудобства, ведь детские сады будут закрыты на время строительства.

- Я вожу малыша в детский сад № 11, и нам уже сказали, что они будут закрыты минимум четыре месяца – с мая по сентябрь, - пожаловалась на встрече местная жительница. – Можно ли начать строительство пристроев после ввода в эксплуатацию детского сада в Бурнаковской низине, сроки по которому уже трижды сдвигались?

Однако, как оказалось, данные сроки корректировке не подлежат, ведь строительство ведется за счет федерального финансирования.

- В этом году на них выделена федеральная субсидия. Если мы не построим их в этом году, то в следующем их уже никто не будет финансировать, - объяснил глава города. – В общей сложности, на строительные работы предусмотрено шесть месяцев. Сейчас проводится конкурсная процедура, в апреле – будет заключение контракта, в декабре – объекты уже должны быть сданы.