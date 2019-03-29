Три поколения на одном заводе: династия Ванюшиных трудится на АПЗ уже больше полувека

Заместитель главного механика АО «АПЗ» Александр Ванюшин трудится на предприятии уже больше полувека. А вместе с ним работает и его семья.

На Арзамасский приборостроительный завод Александр Ванюшин пришел сразу после школы в 1967 году. Взяли учеником в цех №54 осваивать профессию резьбонакатчика. Молодой человек жил в многодетной семье, где еще четыре брата, надо было помогать матери ставить их на ноги.

– На заводе меня принял большой и дружный коллектив, – вспоминает Александр Викторович. – Работа мне понравилась, освоился быстро. В 1971 году, отслужив в рядах вооруженных сил, вернулся в Арзамас и думал, возвращаться ли на АПЗ. Но случилась такая история. По поручению начальника цеха, где я раньше работал, за мной каждый день заезжали на машине, привозили на завод, чтобы срочно изготовить партию деталей и закрыть дефицит. Через некоторое время ко мне домой приехал начальник цеха Иван Иванович Базаркин и уговорил вернуться на АПЗ, что я и сделал. Об этом решении нисколько не жалею, завод считаю родным.

Встретил на предприятии Александр Ванюшин и свою супругу Валентину, которая на протяжении пяти лет работала кладовщиком автоматного цеха. Сначала просто общались, ходили на танцы. Дружили почти год, а потом сыграли свадьбу.

51 год прошел с того времени, как Александр Викторович переступил порог проходной. Были в трудовой биографии разные должности и подразделения, но неизменным оставалось одно – преданность АПЗ.

– В моей жизни было много трудностей, но хорошего – в разы больше, – делится он. – Никогда, даже в тяжелые 90-е годы, я не думал покинуть предприятие. Моя гордость – это моя семья. Отрадно, что сегодня две мои дочери тоже трудятся на АПЗ. Подрастают четверо внуков, может, и они пойдут по моим стопам и прославят фамилию Ванюшиных.

Старшая дочь Татьяна пришла на предприятие 21 год назад, сейчас трудится в цехе №55 слесарем МСР. Младшая Наталья после окончания института тоже не изменила традициям семьи и устроилась на приборостроительный.

– Для нас папа всегда был примером и авторитетом, – говорит дочь, инженер по комплектации оборудования службы главного механика Наталья Шалапаева. – Я всегда подсознательно знала, что приду работать на АПЗ. Когда мы были маленькие, папа много рассказывал про завод, про большие станки. После трудоустройства на предприятие мы с сестрой старались проявить свою самостоятельность, сдавали на разряды без помощи папы. А он всегда заботился о нас, интересовался нашими делами, спрашивал, все ли в порядке.

Вот уже второй год на АПЗ трудится представитель третьего поколения Ванюшиных – внук Евгений. После армии молодой человек пришел учеником в сборочный цех №49. Сегодня он специалист 4 разряда, постигает азы гироскопии, работает на участке сборки специзделий.

– Многие на заводе знают моего деда, – делится Евгений. – Для меня он Человек с большой буквы, на которого я хочу быть похожим. В моей жизни он всегда принимал большое участие: когда я учился в школе, выступал на соревнованиях, да и сейчас у нас много тем для разговоров.

История каждой семьи, трудящейся на АПЗ, – это отдельная история. У семьи Ванюшиных она своя, и сюжет ее только разворачивается.