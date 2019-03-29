Дмитрий Ефимов: «Реальный фальсификат медицинских препаратов не превышает 1%»

- В 2019 году компания «Нижфарм» отмечает 100-летний юбилей. Компания с нижегородскими корнями. В каком состоянии сейчас находится производство и с чем пришли к этой дате? Есть чем похвалиться и на что пожаловаться?

- Конечно, есть чем похвалится. Компания 100 лет назад и сейчас – два разных объекта. Компания «Нижфарм» сохранила, с одной стороны, богатое наследие, старались черпать из каждого исторического периода лучшего и проносить это сквозь годы.

Я говорю прежде всего о нашем портфеле продуктов, в котором до сих пор много хорошо известных советских брендов: «Левомеколь», есть практически в каждой аптечке. Таких примеров немало. Это традиции. Отдельно хочу сказать и про семейные династии. У нас много прославленных в понимании нашего коллектива династий, которые насчитывают более полувека работы на предприятии.

С другой стороны, сейчас – это совершенно другая компания с современными технологиями. Это, можно сказать, флагманское предприятие по производству мягких лекарств: мази, суппозитории. Если говорить про суппозитории – это наша известная гордость с одной стороны, ну, и шутка, когда говорят, что каждая вторая свечка в России производится в Нижнем Новгороде. Мы очень близко находимся к нашему потребителю во всех смыслах.

Помимо старых прославленных брендов, мы обновляемся. Примерно по 10-15 новых препаратов в год предлагаем потребителю. В принципе, это нормальная модель для дженериковой компании. Останавливаться нельзя ни в коем случае. Потребитель ожидает новые решения для своего здоровья. Мы их с удовольствием предлагаем.

- Конкуренция на вашем рынке очень жесткая. Серьезный объем продаж у Индии, есть еще ряд азиатских стран, которые очень активно в это вкладываются, где недорогая рабочая сила и технологии. Понятно, что всегда возникает вопрос цены. Как удается выдерживать конкуренцию и оставаться в числе лидеров?

- Я бы сказал, что вопрос цены стал выходить на первый план последние несколько лет в силу сложных экономических ситуаций, в которых находятся в большинстве своем многие наши семьи. Люди считают деньги. Но и тем не менее – это не первостепенный фактор. Для людей гораздо важнее качество. Главное, чтобы лекарство помогло. Оно должно поправить здоровье. Поэтому очень часто и для нас больше подспорье – репутация бренда. Когда они видят на упаковке название «STADA» или «Нижфарм», голосуют рублем.

Но не все наши препараты в своих категориях самые дешевые. Я все время говорил, если ты выдерживаешь качество и ты лидер в этой области, ты не можешь быть самым дешевым на рынке.

Есть до сих пор примеры, когда я вижу на полках аптек аналоги наших препаратов, но которые продаются по цене дешевле той субстанции, которую, скажем, используем мы в производстве препаратов. Возникает вопрос происхождения этой субстанции или препарата. Поэтому цена важна, но не она определяет поведение потребителя. Качество, репутация производителя, известность бренда и инновационность продуктов важнее. И мы этим активно занимаемся.

- Известный факт, что на рынке таблеток большое количество фальсификата. Как человеку, который идет в аптеку, понять, обманули его или нет. Много ли подделывают продукцию «Нижфарм»?

- Во-первых, хочу всех успокоить. В целом проблематика фальсификата несколько раздута и не настолько велика с точки зрения процента выявляемых подделок.

Очень часто препарат, являясь правильной копией, не соответствует заявленным характеристикам или отдельным пунктам в нормативной документации. Он не является опасным, но по факту может считаться некачественным или фальсифицированным, но не представляет реальной угрозы.

Реальный фальсификат, то, что мы видим, не превышает 1%. Это не очень большая величина, она соответствует мировым стандартам.

Хочу всех порадовать, что согласно федеральному закону уже с 2020 года будет введена программа обязательной маркировки всех лекарственных средств по аналогии с другими потребительскими товарами. Я как производитель буду обязан на каждую упаковку ставить уникальный код, просканировав который потребитель сможет убедиться, что это препарат выпущен, скажем, «Нижфармом», и он качественный, допущен к обращению и соответствует всем параметрам. И более того, купить препарат без сканирования этого кода в аптеке будет невозможным. Его невозможно будет подделать, это исключено.

- Как будите праздновать 100-летний юбилей, будете ли вкладывать средства в то, чтобы вокруг «Нижфарма» стало жить лучше?

- К 100-летию компании будет стараться реализовать несколько проектов. Есть традиционные истории, которые будем продолжать: «Народная медицинская премия» и «Профессия – врач». Есть и новые, которые бы хотелось реализовать.

В планах открытие выставки «Единомышленники», которую будет проходить совместно с «Арсеналом». На самом деле, «Арсенал» ее два года подряд хотел привезти в Нижний Новгород, но, к сожалению, не получалось, в силу, в том числе и финансовых. Тут мы нашли друг друга. Это уникальный проект, который позволит привезти сюда лучшие экземпляры современного искусства, лучшие произведения, но адаптировать так, чтобы люди с ограниченными способностями могли это ощутить и прочувствовать в зависимости от своих возможностей. Это очень интересный проект, который уже состоялся в Москвеи Екатеринбурге. Очень трогательная и правильная история. Мы не могли остаться в стороне. И с октября по март она будет в Нижнем Новгороде.

- Вы говорили о «Народной медицинской премии», которая проходит уже не первый год в Нижнем Новгороде, при этом достаточно успешно. Для чего вы это делаете? Какая у вас миссия?

- Это социальный проект. Будучи глубоко погруженными в медицинскую тематику, мы еще в начале 2000-х годов обратили внимание на ряд тенденций. Первое – резко падающее доверие к медицинским работникам, врачам. Было много в СМИ историй, которые подрывали фундамент доверия. И, как следствие, резко возрастающая тенденция к самоназначению медпрепаратов. Если я не верю врачу, иду в интернет или спрашиваю сомнительного ученого. Выписываю сам себе лечение. И вместо того, чтобы лечить болезнь, глушу симптомы, потом болезнь прогрессирует.

Обнаружив эту тенденцию, мы старались участвовать и работать против них. «Профессия – врач» и «Народная медицинская премия» – как раз наш вклад в общую попытку поменять отношение людей к врачам и медработникам, организовать возможность людям высказать и выбрать лучших врачей, рассказать о них, в том числе и через фотоистории. Это работает. Наш вклад сложно оценить количественно, но с 2012 года, в том числе и по опросам ВЦИОМ, процент доверия к врачам как к профессии возрос двукратно, а с точки зрения престижа профессии выросло с 12 до 25%.

- Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин неоднократно говорил о введении технологий «бережливого производства». Кроме того, в регионе стартовал большой проект «Эффективная губерния». Вы крупнейший налогоплательщик, гордость Нижегородской области. Как вы оцениваете эту программу, сможет это повлиять на развитие региона? И как участвует ваша компания в этих процессах?

- Сама по себе программа и идея «Бережливого производства» – важная. Она существует на многих предприятиях региона. Помню еще 20 лет назад, когда познакомились с сегодняшним руководителем ГАЗа Вадимом Сорокиным, я поразился, что подобная программа реализовывалась в Нижегородской области в Павлово. Тогда уже были там внедрены передовые технологии. Это здорово.

В фарме это не совсем та область, где предприятия могут быть лидерами. Потому что там процессы и так максимально автоматизированы и влияние человека сведено к минимуму. Там точные линейные процессы, и на фармпроизводствах изначально мало неэффективных процессов. Более того, есть определенные ограничения, которые определяют качество. И, как правило, «Бережливое производство» и качество могут часто идти в противофазе. Для нас главное – качество.

Программа «Бережливого производства» у нас внедрена. Более половины сотрудников предприятия обучены по спецпрограмме, благодаря которой мы имеем существенную экономию. Главное не программа, главное, чтобы люди воспринимали ее как часть своей жизни, и в каждый момент своего рабочего времени задумывались, что можно сделать лучше.

- Здравоохранение в Нижегородской области, как собственно и в России, переживает не простые времена. Но все-таки у нас есть изменения. В рамках программы «Поезда здоровья» врачи посещают самые удаленные села региона. Кроме того, собираются создавать онкологический кластер. В проектах такого плана «Нижфарм», «STADA» принимают участие?

- Нижний Новгород для нас родной и якорный регион. Мы отсюда никуда не уйдем и будем делать все, что от нас зависит. Конечно, мы не занимаемся строительством и медициной, как таковой, но наша основная задача – подкрепить медицину современными, доступными, эффективными и безопасными лекарственными средства.

Мы участвовали и дальше будем принимать участие в работе «Поездов здоровья». У нас есть мобильный диагностический центр. Который оснащен по последнему слову техники диагностическим оборудованием.

- Для того, чтобы развиваться нужно постоянно самосовершенствоваться. Ваш бизнес построен на том, что инновации, новые технологии, новые производства, новые лекарства, «прокачка» людей – это лежит в основе. Как закончили 2018 год? Все тратите или что-то зарабатываете еще?

- Практически все, что зарабатываем, мы реинвестируем. Более того, с удовольствие еще и занимаем деньги у наших акционеров, потому что российский рынок, несмотря на всю его турбулентность и сложность один из самых интересных и перспективных рынков Европы. Поэтому и в нашей общей стратегии «STADA» Россия стоит на особом месте и является активным инвестиционным регионом.

Год закончили неплохо. Немного, но приросли на сложном рынке. Бывали года и лучше, но в целом довольны. Рынок оживает. Это связано и с тем, что по всем статистическим данным, люди стали зарабатывать больше. Как только в семьях появляется больше денег, они эти деньги начинают тратить на свое здоровье.

- Отношение людей к своему здоровью далеко до совершенства. Либо сами лечиться начинают, либо по совету знакомых и при помощи интернета. Мужчины крайне редко идут к врачам, в основном женщины лечатся сами и лечат своих мужчин. Что на сегодня нужно сделать в рамках федерации и отдельной пропаганды, чтобы культура отношения к своему здоровью стала для нас главной?

- Должно пройти время. То, о чем мы говорим в известной степени сидит в людях определенного поколения. Некая инертность присуща им. Тем не менее, мы видим, изменения в положительную сторону, в том числе и со стороны мужчин.

У нас есть отдельное подразделение, которое занимается вопросами мужского здоровья. Если пять лет назад в голову мужчины можно было забраться через голову женщины, то сейчас они стали гораздо активнее.