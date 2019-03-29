В Нижнем Новгороде создадут информационную систему для решения проблем благоустройства

В администрации Нижнего Новгорода намерены особое внимание уделять благоустройству. Для более тщательного выявления нарушений в этой сфере в городе будет разработана специальная информация система, где нижегородцы смогут оставлять свои заявки. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Владимир Панов на встрече с жителями Московского района.

- Конечно, в этой сфере была проделана очень большая работа, и в декабре были приняты новые правила благоустройства города – это документ порядка 100 страниц. С точки зрения работы административно-технической инспекции, то я держу на личном контроле, - отметил Владимир Панов. - Однако самое лучшее решение, которое может быть – это привлечь жителей к выявлению нарушений благоустройства. И сейчас подобная информационная система готовится к разработке. Мы слышали о таких примерах как «Добродел» в Московской области, «Активный гражданин» - в Москве. Подобные информационные системы позволяют каждому активному жителю выявлять нарушения в сфере благоустройства, направлять обращение и дальше уже иметь прямую связь по поводу решения той проблемы, которую он выявил.

К слову, нечто похожее в Нижегородской области уже есть – к примеру, система «Антиснег». Правда, и тут не обошлось без подводных камней.

- Как работают подобные информационные системы? На примере «Антиснега» мы видели: человек подал заявку, ее отработали, и дальше сосед узнавал от соседа о новой форме работы. Так шло постепенное увеличение числа обращений, - напомнил Владимир Панов. – В результате, в феврале мы за одну неделю получили 10 тысяч обращений. К отработке такого количества заявок мы оказались не готовы организационно, поэтому нам пришлось перестраиваться. Если смотреть опыт работы других информационных систем, то они раза три проходят реорганизацию, чтобы адаптироваться к отработке всех заявок.

Сейчас же нарушения в сфере благоустройства фиксируются, в основном, силами административно-технической инспекции. И тут цифры куда скромнее.

- За неделю в Нижнем Новгороде мы привлекаем к административной ответственности за нарушение правил благоустройства около 100 лиц, - рассказал начальник управления Административно-технической инспекции администрации Нижнего Новгорода Иван Соловьев. – В то же время предписания об исправлении нарушений, которые мы направляем, измеряются тысячами. В одном только Московском районе мы за неделю направляем около 200 уведомлений.