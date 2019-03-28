Пьяный нижегородец проломил голову незнакомцу в ответ на замечание

Выйдя рано утром 24 марта на работу, жители дома № 54 по проспекту Героев в Нижнем Новгороде обнаружили страшную находку – прямо около подъезда лежал труп неизвестного мужчины. Кругом пятна крови, на голове – следы побоев.

- Конечно, мы перепугались, - до сих пор содрогаются местные жители. – Тут же кинулись звонить в полицию, скорую помощь вызывать. Надеялись, может, он еще жив.

Приехавшие на место происшествия стражи порядка установили личность погибшего. Им оказался 30-летний нижегородец. Причем характеризовался он только с положительной стороны – ранее не судим, имел постоянное место работы. Казалось, впереди у него целая жизнь. Однако та страшная ночь стала для него роковой.

- Ему на дороге попался пьяный мужчина, который приставал к прохожим. Он и сделал ему замечание, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Слово за слово – разгорелся конфликт. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, начал его избивать. Особенно много ударов было нанесено по голове. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

По данному факту сразу было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». По горячим следам по подозрению в совершении этого преступления был задержан 19-летний нижегородец. Ранее он уже был дважды судим – и оба раза за кражи. Теперь в его «послужном списке» появилась куда более тяжелая статья.