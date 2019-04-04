В центре Нижнего Новгорода началась реставрация «шахматного дома»

На улице Пискунова в Нижнем Новгороде началась реставрация «шахматного дома» - объекта культурного наследия «Игорный дом Троицкого». Как сообщает пресс-служба регионального правительства, первым делом эксперты начали описывать элементы интерьера, которые сохранились еще с начала ХХ века.

По словам исполняющего обязанности главы управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области Игоря Петрова, элементы сохранились очень хорошо.

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

- Например, полный комплект подлинных дверей в стиле модерн – это крайне редкий случай для Нижегородской области. Как долго будет продолжаться реставрация, сейчас сказать сложно, так как в ходе ее проведения подрядчик будет уточнять техническое состояние конструкций, что может повлечь за собой внесение изменений в перечень работ, - пояснил он.

Главной задачей является воссоздание первоначального облика «шахматного дома». После того, как завершится опись, элементы будут демонтированы и направлены на хранение на время реставрационных работ.

Торцевая стена здания будет возведена заново, а сгнившие деревянные перекрытия заменены на несгораемые, соответствующие современным противопожарным и санитарным требованиям. А вот фасад со знаменитыми фигурами, склонившимися над шахматной доской, и уникальной дверью из ценных пород дерева будет полностью сохранен и отреставрирован, интерьеры максимально приближены к тем, какие были в этом доме в начале ХХ века.

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Напомним, в феврале 2015 года знаменитый игорный дом Троицкого частично обрушился - огромный кусок кирпичной кладки просто вывалился наружу. К декабрю 2014 года стены дома обезобразили огромные трещины, отошла боковая стена. Градозащитники забили тревогу, и владельцу здания было предписано в январе-феврале 2015 года провести противоаварийные работы. Однако торопиться тот не стал, и из-за перепада температур стены, которые и так держались на честном слове, начали обрушаться.