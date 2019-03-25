Афиша Нижнего Новгорода с 27 марта по 3 апреля: Наталия Орейро, «Моральный кодекс» и спектакль с Ноной Гришаевой

КОНЦЕРТЫ

Наталия Орейро. Незабываемый тур

Четыре года нижегородцы ждали возвращения звезды сериала «Дикий ангел» Наталии Орейро и дождались! Через неделю артистка представит в столице Приволжья с двухчасовым шоу в рамках «Незабываемого тура». На сцене «Юпитера» уругвайская певица выступит со своими музыкантами и танцорами. Она уверена: этот концерт надолго запомнится зрителям. Кстати, Нижний Новгород станет одним из первых городов, где состоится премьера песен, которые еще не слышали даже самые преданные поклонники артистки. (12+)

1 апреля, 19.00

Концертный зал «Юпитер», пл. Октябрьская, 1; тел. 283-80-00

Билеты: 3000 рублей

Вера Брежнева. Только хиты

Песни этой исполнительницы становятся хитами и держатся на вершинах чартов, фильмы с ее участием собирают полные залы, а программы бьют рейтинговые рекорды. Кумир миллионов, ослепительная красавица, посол доброй воли ООН Вера Брежнева скоро приедет в Нижний Новгород. Ее концертная программа - это музыкальный диалог со зрителем, наполненный теплом и эмоциями. Песни, которые несут людям свет, доброту и веру в лучшее: «Любовь спасет мир», «Реальная жизнь», «Доброе утро», «Хороший день», «Мамочка», «Ты мой человек», новый хит «Любите друг друга» и другие прозвучат 2 апреля. (0+)

2 апреля, 19.00

Концертный зал «Юпитер», пл. Октябрьская, 1; тел. 283-80-00

Билеты: 1500 - 3000 рублей

«Моральный кодекс»: 25 лет на сцене!

Всегда востребованная и актуальная, всегда потрясающе стильная и великолепно выглядящая на сцене группа. Это, пожалуй, будет лучшим определением для «Морального кодекса». Группа, смешавшая в своей музыке все самое интеллигентное, что им досталось - от бритпопа до эстрады, - всегда покоряла слушателя особенным шармом. Музыкальный стиль коллектива держится на трех основных течениях: ироничный биг-бит, неоромантика и танцевальный рок-н-ролл с пародийными, зачастую абстрактными текстами, виртуозными атональными гитарными соло, нанизанными на жесткую риффовую основу, и очень индивидуальной манерой вокалиста. Этим объясняется 25-летний беспрерывный рост популярности этого уникального коллектива. (16+)

3 апреля, 19.00

Концертный зал «Юпитер», пл. Октябрьская, 1; тел. 283-80-00

Билеты: 1400 - 2800 рублей

«Пилот»: юбилею «Рыбы…» посвящается

Группа «Пилот» отыграет в Нижнем Новгороде уникальный концерт, посвященный 15-летию культового альбома «Рыба, крот и свинья». В концертный сет-лист войдут все песни с легендарной пластинки, главные хиты группы. Альбом-юбиляр будет исполнен от начала до конца, включая фаворита фестивалей и чартов песню «Рок», неформальный гимн поколения «Шнурок», оду маргинальной «уличной школе» Северной столицы «Большой питерский блюз» и пронзительный трек-исповедь «Неродина». (16+)

30 марта, 19.00

Milo Concert Hall, ул. Родионова, 4; тел. 218-00-22

Билеты: 1200 - 20000 рублей

Сергей Жилин и «Фонограф»

«Фонограф-джаз-квартет» под управлением заслуженного артиста России Сергея Жилина представляет концертную программу «Посвящение Оскару Питерсону». Эту программу Жилина можно с уверенностью назвать одной из лучших. В мае 2016 года «Фонограф-джаз-квартет» выступил с ней на родине великого пианиста - в Канаде.

«Эта программа значит для меня очень много. В каждой композиции - дань уважения маэстро и преклонение перед его гениальностью. Всегда, выходя на сцену с этой программой, чувствую трепет. Вдвойне волнительно и радостно было представлять ее на родине Оскара Питерсона, - признался дирижер. В программу вошли произведения Дюка Эллингтона и Луиса Бонфа, Флетчера Хендерсона и Бенни Гудмана, Де Ланги и Оскара Питерсона. (6+)

31 марта, 18.00

Кремлевский концертный зал, Кремль, корпус 2; тел. 439-11-87

Билеты: 1200 - 3000 рублей

«Виртуозы Москвы» и Владимир Спиваков

В Нижегородской филармонии состоится юбилейный вечер всемирно известного государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» под руководством маэстро Владимира Спивакова. На сцене ККЗ прозвучит изысканная и разнообразная программа, в которой примут участие солистка Большого театра Анна Аглатова и солист Национального филармонического оркестра России Сергей Журавель. В программе «Виртуозов Москвы» прозвучат инструментальные и вокальные произведения Вивальди, Генделя, Гайдна, Россини, Пуччини и Делиба. (6+)

23 апреля, 18.30

Кремлевский концертный зал, Кремль, корп. 2; тел. 439-11-87

Билеты: 1000 - 5000 рублей

СПЕКТАКЛИ

Александр Носик в комедии «Авантюрная семейка»

Чтобы поправить свое материальное положение, молодая семья решает взять под патронаж пожилую состоятельную даму. Одинокая немка с русскими корнями находится быстро и приезжает к новоявленным опекунам. Можно представить, что из этого может получиться, когда они поселяются в одном доме: немка, эстонка и русский муж Вася. А если связать их строгим контрактом…

В спектакле «Авантюрная семейка, или как украсть миллион» играют: Виктория Тарасова, Александр Носик, Татьяна Орлова, Сергей Рубеко и Илья Бледный. (16+)

27 марта, 19.00

Концертный зал «Юпитер», пл. Октябрьская, 1; тел. 283-80-00

Билеты: 1000 - 2500 рублей

Нона Гришаева в спектакле «На высоких каблуках»

История о многолетней и неувядающей любви, забавная и немного печальная. Они встречаются тайно, под разными предлогами в разных городах мира. В их жизнях многое меняется, но они продолжают встречаться. Каждое их свидание - яркое и незабываемое. На сцене живая музыка в исполнении музыкального коллектива Ивана Замотаева. (16+)

В ролях: Нонна Гришаева, Эвклид Кюрдзидис и Сергей Белоголовцев.

31 марта, 19.00

Концертный зал «Юпитер», пл. Октябрьская, 1; тел. 283-80-00

Билеты: 1200 - 3000 рублей

Гастроли в Драме: «Гамлет»

Белгородский государственный драматический театр имени М. С. Щепкина представит в Нижнем Новгороде спектакль «Гамлет», посвященный 450-летию Уильяма Шекспира и Году культуры в России. История о герое-одиночке, восстающем против лицемерия и преступления, не требует пересказа. Ведь самая знаменитая пьеса британского «барда» обрела в мировом театре и кинематографе массу интерпретаций, вписывающих ее в контекст конкретной эпохи. И все-таки каждая новая встреча с «Гамлетом» обещает даже самому искушенному зрителю немало открытий. (18+)

2 апреля, 18.30

Театр драмы им. М. Горького, ул. Большая Покровская, 13; тел. 419-51-73

Билеты: 200 - 700 рублей

ВЫСТАВКИ

Вася Ложкин. «Восход нового солнца»

Впервые в Нижнем Новгороде персональная выставка культового художника рунета. Вася Ложкин (настоящие имя и фамилия Алексей Куделин) - российский художник и блогер, музыкант, лидер группы «Вася Ложкин и какие-то люди», член общества «Колдовские художники».

В 2002 году Куделин вступил в сообщество «Колдовские художники», которое насчитывало 20 участников. Авторы работали в стиле мультреализма. Новый термин был придуман членами сообщества и обозначал использование анимационных приемов в сатирических картинах.

Несколько лет назад художник Вася Ложкин выложил в сеть свои рисунки и тут же покорил интернет. Персонажи его работ живут в вымышленном мире «психозов и пограничных состояний», как говорит сам автор. Вася Ложкин изображает забавные эпизоды из жизни котов, зайцев, обезьян и людей - иногда вполне реалистичные, иногда абсурдные. Рисунки зачастую сопровождаются остроумными комментариями. По словам художника, в его работах все конкретно: он не пытается скрыть истинный смысл произведения за нагромождением метафор. (16+)

Выставка «Восход нового солнца» объединит работы, которые Вася Ложкин написал в 2018 году.

По 7 апреля

Выставочный комплекс, пл. Минина и Пожарского, 2/2; тел. 439-09-71

Билеты: обычный - 300 рублей, льготный - 200 рублей

«Пространство радости и света»

В залах Художественного музея открылась выставка нижегородского художницы Светланы Ворожейкиной. В экспозиции представлено около 40 работ, исполненных в разных техниках (акварель, батик, гуашь). Основу выставки составляют акварельные работы художницы: традиционные цветочные композиции соседствуют со сложными тематическими натюрмортами, в которых через предметы отражается жизнь человека, его интересы и культура.

Неповторимым обаянием обладают небольшие зарисовки русской провинциальной жизни, выполненные в технике гуаши. Особый изобразительный язык батика, его декоративные возможности умело используются художницей в создании образов серии «Времена года» и флоральных композициях. Все работы автора обладают особым лучезарным настроением, которое и составляет неповторимое пространство радости и света Светланы Ворожейкиной. (0+)

По 7 апреля

Художественный музей, Верхневолжская набережная, 3; тел. 439-15-40

Билеты: уточняйте по телефону

Филармония запускает продажу абонементов

Первого апреля стартуют продажи абонементов (6+) в Нижегородскую филармонию сезона 2019-2020. Из года в год филармонические циклы пользуются неизменной популярностью среди нижегородцев. Так, в уходящем сезоне было приобретено более 10 тысяч абонементов! Одной из главных новостей станет появление совершенно нового абонемента № 1 «Бетховенский цикл», единственной солисткой которого будет обладательница «хрустального сопрано» Анастасия Калагина.

«Три сенсации» - так можно охарактеризовать программу нового камерного абонемента № 5 «Рояль. Шедевры трех веков». Впервые в филармонии выступят победитель номинации «Открытие года» музыкальной премии BraVo Иван Бессонов и Злата Чочиева.

Еще одной новинкой сезона 2019-2020 станет абонемент № 26 «Всероссийские филармонические сезоны». В рамках этого абонемента у нижегородских слушателей появится исключительная возможность первыми услышать гастрольную программу оркестра Нижегородской филармонии, с которой музыканты выступят в городах России в будущем сезоне вместе с солистом Гайком Казазяном (скрипка).

Приобрести билеты можно в кассе и на сайте филармонии.