Андрей Бетин: «"Команда Правительства" позволяет реализовывать и Стратегию развития региона, и национальные проекты»

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин представил проект «Команда Правительства» в ходе заседания эксперт-клуба «Комсомольской правды – Нижний Новгород» «ОколоКремля», которое прошло 28 марта в Проектном офисе Стратегии развития Нижегородской области. Заседание было посвящено проекту «Команда Правительства» как положительному опыту подбора кадров в органы исполнительной власти.

- Где-то год назад губернатором Глебом Никитиным был поставлен двухнедельный срок, чтобы сделать какую-то площадку, в которой мы можем начать по-другому жить. И вот 14 мая мы запустили платформу «Команды Правительства», - напомнил Андрей Бетин. - Сначала пришлось проаудировать работу кадровой службы. Было принято нестандартное решение: я вас уверяю, что такого нет ни у одного субъекта. Мы разделили два функционала по отдельности. Фактически была собрана проектная команда, которая была отделена от кадровой службы.

Сама механика проекта - это подбор и оценка развития кадрового потенциала. Если мы говорим о подборе, то, несмотря на открытость и доступность, мы все равно в первую очередь нацелены на подбор внутри. Ведь это очень важная история: не только с социальным и карьерным лифтами. Цифровая платформа позволяет увидеть каждого специалиста в каждом удаленном муниципалитете. Сегодня нас 13,5 тысячи человек, и я вас уверяю, через определенные системы доступа и пароли я могу сейчас в два клика увидеть любого сотрудника государственной муниципальной службы.

Задача оценки – попытаться в той или иной степени унифицировать правила и подходы к оценке. Для того чтобы мы всех сотрудников приводили к некоему знаменателю, чтобы можно было дальше формировать карьерные цепочки.

И самое главное, чему мы уделяем большее количество внимания, - это развитие. Все предыдущие задачи должны сформировать историю работы с ограниченными ресурсами. Здесь очень важно имеющиеся ресурсы вложить именно в тех людей, которые этого по-настоящему заслуживают, которые возьмут эти ресурсы и потом с обратной отдачей вернут жителям.

Безусловно, проект «Команда Правительства» позволяет сегодня реализовывать и Стратегию развития региона, и национальные проекты.