Вопросы переработки мусора обсудили нижегородцы вместе с коллегами из Беларуси

Комиссия Парламентского собрания Союза Беларуси и России приехала в столицу Приволжья для обмена опытом по утилизации твердых коммунальных отходов и внедрению новых технологий в решении экологических проблем. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Гости побывали на мусоросортировочном комплексе МАГ-1, где познакомились с системой сортировки мусора.

Гости побывали на мусоросортировочном комплексе МАГ-1, где познакомились с системой сортировки мусора и брикетирования картона, алюминия, пластика и других фракций для последующей отправки на переработку. Также в ходе визита белорусы встретились с замглавы региона Андреем Хариным и вице-спикером регионального парламента Александром Табачниковым.

Как рассказала председатель комиссии Парламентского собрания Союза Галина Филиппович, их делегация приехала для изучения российского опыта по реформе управления ТКО и обсуждения перспектив совместной работы двух стран в этой сфере.

- Общая проблема наших государств - недостаток технологий переработки и вовлечения в хозяйственный оборот ресурсов, которые сегодня являются бытовыми отходами, - уточнила Филиппович.

В Нижегородскую область делегаты из Беларуси прибыли неслучайно. Здесь, по словам гостей, есть системный подход к реформе по обращению с ТКО и решению других проблем экологии.

В свою очередь Андрей Харин заявил, что сегодня регион является одним из лидеров в экологической повестке страны. Недаром губернатор Глеб Никитин возглавляет рабочую группу Госсовета по направлению «Экология».

- Мы предлагаем белорусским коллегам стать приоритетными партнерами в работе по любым направлениям экологической повестки, - уточнил нижегородский чиновник.

Вместе с тем парламентарий Александр Табачников обратил внимание на необходимости законодательно стимулировать граждан быть экологически ответственными - поощряя или принуждая их к этому административными мерами. По его мнению, экологических проблем не избежать, пока люди на житейском уровне не усвоят простейшие правила экокультуры.