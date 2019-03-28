2019-03-28T18:37:26+03:00
Общество

Вопросы переработки мусора обсудили нижегородцы вместе с коллегами из Беларуси

Комиссия Парламентского собрания Союза Беларуси и России прибыла в Нижний Новгород для обмена опытом по утилизации ТКО
Анна МИГАЛОВА
Поделиться:
Вопросы переработки мусора обсудили нижегородцы вместе с коллегами из Беларуси.Вопросы переработки мусора обсудили нижегородцы вместе с коллегами из Беларуси.
Изменить размер текста:

Комиссия Парламентского собрания Союза Беларуси и России приехала в столицу Приволжья для обмена опытом по утилизации твердых коммунальных отходов и внедрению новых технологий в решении экологических проблем. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Гости побывали на мусоросортировочном комплексе МАГ-1, где познакомились с системой сортировки мусора.

Гости побывали на мусоросортировочном комплексе МАГ-1, где познакомились с системой сортировки мусора.

Гости побывали на мусоросортировочном комплексе МАГ-1, где познакомились с системой сортировки мусора и брикетирования картона, алюминия, пластика и других фракций для последующей отправки на переработку. Также в ходе визита белорусы встретились с замглавы региона Андреем Хариным и вице-спикером регионального парламента Александром Табачниковым.

Как рассказала председатель комиссии Парламентского собрания Союза Галина Филиппович, их делегация приехала для изучения российского опыта по реформе управления ТКО и обсуждения перспектив совместной работы двух стран в этой сфере.

- Общая проблема наших государств - недостаток технологий переработки и вовлечения в хозяйственный оборот ресурсов, которые сегодня являются бытовыми отходами, - уточнила Филиппович.

В Нижегородскую область делегаты из Беларуси прибыли неслучайно. Здесь, по словам гостей, есть системный подход к реформе по обращению с ТКО и решению других проблем экологии.

В свою очередь Андрей Харин заявил, что сегодня регион является одним из лидеров в экологической повестке страны. Недаром губернатор Глеб Никитин возглавляет рабочую группу Госсовета по направлению «Экология».

- Мы предлагаем белорусским коллегам стать приоритетными партнерами в работе по любым направлениям экологической повестки, - уточнил нижегородский чиновник.

Вместе с тем парламентарий Александр Табачников обратил внимание на необходимости законодательно стимулировать граждан быть экологически ответственными - поощряя или принуждая их к этому административными мерами. По его мнению, экологических проблем не избежать, пока люди на житейском уровне не усвоят простейшие правила экокультуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Все хотят денег и секса»: откровения телефонного продавца о торговле успехом и счастливой любовью по сходной цене
Поговорили с продавщицей билетов на тренинги о том, чего хотят покупатели, и как убедить их, что за 20 тыс рублей можно купить любовь олигарха или найти секрет быстрого обогащения
Улетная любовь Михаила Абызова: как самая красивая стюардесса России Валентина Григорьева угодила в райскую жизнь
Как рассказывала сама экс-стюардесса, министр-миллионер влюбился в нее просто увидев фото. Найти телефон понравившейся девушки не составило для влиятельного бизнесмена никакого труда
Новости 24
Александр Парамонов: "Хочется развеять миф о том, что в управленческих конкурсах все заранее решено"
Глеб Никитин: «За реализацию нацпроектов в регионе закреплена персональная ответственность»
Алексей Карапузов: «”Команда Правительства” – это инструмент не только отбора кадров, но и их развития»
В Нижегородской области прошло совещание по вопросам социально-экономического развития
Владимир Аврамцев: "Нижегородская область творчески реализовала установку по развитию кадрового потенциала"
Юные нижегородцы завоевали золото первенства России по настольному теннису
Более 70 спортивных пар участвуют в Зимнем кубке Нижегородского кремля по выездке
Трем нижегородским инвестпроектам присвоен приоритетный статус
МП «ЕЦМЗ» проведет новые процедуры по закупке мясной и молочной продукций
Подрядчик начнет устранять дефекты в сквере имени 1905 года в середине апреля
Нижегородский поставщик нефтепродуктов уклонился от уплаты налогов на 222 миллиона рублей
Спасатели нашли тело второго пропавшего без вести рыбака
Расходы бюджета Нижегородской области на 2019 год увеличены на четыре миллиарда рублей
Алексей Коваленко досрочно сложил полномочия депутата Законодательного Собрания Нижегородской области
В Нижнем Новгороде ушла из жизни преподаватель филологического факультета ННГУ Ирина Киреева
Два человека погибли на пожаре из-за курения на улице Чаадаева
Ямы на автомагистралях Нижнего Новгорода планируют залатать до 15 мая
Суд арестовал гендиректора компании «УС-620», строившей станцию метро «Стрелка»