АВТОЦЕНТР ЗЛАТА приглашает на Zlata Service Days!

Сервисный центр АВТОЦЕНТРА ЗЛАТА объявляет о старте проекта ZLATA SERVICE DAYS. ZLATA SERVICE DAYS - дни бесплатной диагностики в сервисном центре АВТОЦЕНТРА ЗЛАТА. Это собственный проект сервисного центра, специально разработанный для постгарантийных автомобилей ŠKODA.

С 25 марта по 30 апреля 2019 года Автоцентр Злата проводит дни БЕСПЛАТНОЙ диагностики. Каждую неделю с понедельника по четверг можно записаться в сервисный центр. В присутствии клиента, что немаловажно (!) механики сервисного центра проведут диагностику и наглядно покажут владельцу автомобиля все неисправности, если, конечно, такие имеются. Для проекта специально выделены 2 подъемника, поэтому проблемы очередей не возникнет.

В состав диагностики входит:

- Диагностика подвески;

- Осмотр тормозной системы;

- Опрос памяти неисправностей.

По итогам диагностики клиент получает именной сертификат, который дает право на получение скидки 20% на последующий ремонт в течении 2-х месяцев с момента проведения диагностики. Скидка действует как на работы, так и на оригинальные детали и аксессуары ŠKODA.

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь в Сервисный центр АВТОЦЕНТРА ЗЛАТА по (831) 233-11-11.