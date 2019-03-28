2019-03-28T18:29:20+03:00
Общество

Tele2 запустила сеть мобильной связи в Ивановской области

Компания развернула в регионе эталонную сеть: уже на старте она покрывает территорию, где проживает 96% населения.
Анна МИГАЛОВА
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Tele2 запустила сеть мобильной связи в Ивановской области.Tele2 запустила сеть мобильной связи в Ивановской области.
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Мобильный оператор Tele2 28 марта начал предоставлять услуги мобильной связи и высокоскоростного мобильного интернета в Ивановской области. Компания развернула в регионе эталонную сеть: уже на старте она покрывает территорию, где проживает 96% населения. Tele2 предлагает новым абонентам выгодные тарифные планы, развитую сеть продаж и качественный клиентский сервис. С запуском сети в Ивановской области число регионов Tele2 увеличилось до 66.

Оператор развернул качественное покрытие сетей 4G/3G/2G на территории Иванова, всех районных центров и большинства сел и поселков области. Оператор обеспечил устойчивую связь вдоль региональных трасс, в районе набережной Волги и Горьковского водохранилища. Услуги Tele2 теперь доступны и в традиционных местах отдыха жителей в Кинешемском, Заволжском, Юрьевецком и Пучежском районах. В момент запуска сети покрытие высокоскоростного мобильного интернета и голосовой связи Tele2 охватывает населенные пункты, в которых проживает около 96% населения Ивановской области.

Tele2 построила сеть за беспрецедентно короткое время - всего за один год и три месяца. Такая динамика потребовала от оператора ежемесячно устанавливать десятки современных высокопроизводительных базовых станций. Компания продолжит расширять покрытие и увеличивать емкость сети после официального запуска операций в регионе. Это позволит обеспечивать качественной связью постоянно растущее число абонентов даже на самых отдаленных территориях Ивановской области.

Дмитрий Лопатухин, директор по операциям Tele2:

«Мы выступаем против сложившихся рыночных порядков и даем пользователям возможность выбирать действительно необходимые услуги и сервисы, отражающие их стиль жизни. Запуск Tele2 в Ивановской области - значимое событие не только для нашей компании, но и для всего телекоммуникационного рынка региона. Появления Tele2 здесь с нетерпением ждали. Мы уверены, что ивановцы оценят широкое покрытие сети и скорость мобильного интернета, качественное обслуживание и наш продукт - простые и удобные тарифы без каких-либо «звездочек» и скрытых условий».

На старте Tele2 открыла 31 собственный салон связи на центральных улицах Иванова и в крупных населенных пунктах области. В ТРЦ «Серебряный город» оператор установил первый в регионе SIM-терминал. Аппарат с биометрической системой распознавания лиц позволяет полностью автоматизировать выдачу SIM-карт и обеспечить надежные подключения. Кроме этого, стать абонентом Tele2 можно в партнерских точках продаж - сетях «Связного», «Евросети», «Эльдорадо», «М. Видео», отделениях «Почты России» и в магазинах региональных партнеров в городах, поселках и селах. На запуске их количество составляет более чем 200, а к лету - удвоится.

Денис Маликов, директор макрорегиона «Центр» Tele2:

«Анализ пользовательских предпочтений показывает, что абоненты ждут от оператора персональных, «заточенных» под них сервисов. Именно Tele2 отвечает на эту потребность и предлагает клиентам индивидуальные услуги. Ивановцы смогут самостоятельно сформировать тариф, который даст свободу в управлении пакетами минут и интернет-трафика. Наши абоненты действительно пользуются услугами по "другим правилам" - это инновационные сервисы, доступные только абонентам Tele2. До 28 апреля каждый житель, который отдал голос за другие правила в мобильной связи, получит возможность бесплатно общаться до конца года на одном из тарифов линейки "Мой Tele2"».

Тарифы включают простые и удобные сервисы. Это перенос остатков неизрасходованных услуг на следующий месяц, возможность делиться интернет-трафиком с другими абонентам Tele2, а при нулевом или отрицательном балансе - пользоваться мессенджером WhatsApp и сервисами навигации «Яндекс». У абонентов также есть безлимитный доступ к популярным соцсетям и мессенджерам, бесплатные звонки на номера Tele2 по России, которые не уменьшают пакеты минут. Кроме того, стоимость услуг для абонентов в поездках по стране такая же, как в домашнем регионе.

Приход Tele2 в регион сопровождался широкой коммуникационной кампанией «Выбирайте другие правила», в ходе которой оператор рассказал жителям о наличии альтернативы на телеком-рынке региона. Около 20 тысяч человек открыто высказали свое мнение и проголосовали за другие правила в мобильной связи. Участники получили сертификаты с уникальными условиями, доступными при подключении. В честь запуска сети оператора в регионе 29 марта в 21:30 в центре Иванова жители увидят салют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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