Найдены тела всех четырех пропавших без вести рыбаков в Балахне. Об этом «Комсомольской правде - Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Официальный комментарий МЧС о пропавших без вести рыбаках в Балахне.Сообщение о происшествии поступило 8.00 28 марта.

Напомним, ЧП произошло утром 28 марта на Волге. Информация о пропаже рыбаков поступила в службу спасения в 8.00. А уже в 9.25 спасатели извлекли из реки тело 59-летнего мужчины.

Найдены тела всех четырех пропавших без вести рыбаков в Балахне. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В 10.20 сотрудники регионального МЧС обнаружили самодельную лодку с мотором. Тело второго рыбака было найдено спустя три часа.

- По данным на 15.00, спасатели нашли тела двух остальных разыскиваемых рыбаков, - уточнили в пресс-службе.

Найдены тела всех четырех пропавших без вести рыбаков в Балахне. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что в минувшие выходные в Нижнем Новгороде спасатели МЧС вытащили из ледяной воды 54-летнего рыбака. Мужчина провалился под лед, когда решил половить рыбу на реке Левинка в Московском районе. В какой-то момент лед под ногами нижегородца треснул. Рыбак оказался в ледяной воде на расстоянии порядка 70 метров от берега. К счастью, это увидели местные жители, которые вызвали спасателей.