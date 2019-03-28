Учительнице, которую обматерил арзамасский школьник, влепили выговор

Какими только словами шестиклассник не называл учительницу русского языка на уроке в арзамасской школе № 10 20 марта. Одноклассники юного дебошира, посмеиваясь, наблюдали за происходящим, снимая на камеру мобильного телефона. А педагог всячески игнорировал неадекватное поведение 12-летнего мальчишки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/699433" frameborder="0"></iframe> Арзамасский школьник обматерил учительницу русского языка.

- Ты не училка! Кто ты вообще? - пренебрежительно поинтересовался учащийся.

Родители одноклассников сокрушаются: до каких пор трудный подросток будет учиться с их детьми? И ведь издевательства с его стороны продолжаются с первого класса.

- Одной девочке сломал очки за пятнадцать тысяч рублей, на другую харкнул, а третьей вовсе нагадил в сапоги. Однажды побил второклассника так, что тот получил сотрясение. А еще дважды поджигал свою квартиру! - рассказал «Комсомольской правде» Олег Малышев, отец одной из школьниц.

Как удалось выяснить «Комсомолке», с сентября 2013 года подросток состоит на учете в детской поликлинике. Судьба у него, прямо скажем, нелегкая. Родная мама погибла больше десяти лет назад, и сейчас его воспитывают отец, мачеха да бабушка. Причем, по словам родителей учащихся школы № 10, грозный папа нередко бил своего ребенка.

- Ввиду непростой жизненной ситуации, а также имеющегося заболевания у подростка есть проблемы с поведением, - уточнили в департаменте образования администрации Арзамаса. - С первого года обучения мальчика в школе ведется психолого-педагогическое сопровождение его семьи.

С момента появления в соцсетях скандального видео с матерящимся шестиклассником общественность принялась гадать, кто же виноват в случившемся. Большинство склоняется, что все идет из семьи. Возможно, мальчику не хватает заботы и ласки. В профильном департаменте же посчитали, что шокирующее поведение трудного подростка было допущено учительницей, которая не смогла организовать образовательный процесс с учетом состояния ученика.

- Руководителем школы применены меры административного взыскания в отношении учителя и заместителей директора. Проведены педагогический совет и классное родительское собрание. С подростком и его семьей ведется индивидуальная работа, - рассказали в департаменте образования.

Родители учащихся могут выдохнуть: с 1 апреля и до конца учебного года подросток будет переведен на домашнее обучение. Тем временем проводится комиссионное служебное расследование произошедшего. Хотя родители учащихся считают, что на педагога попросту пытаются свалить вину.

- После выхода сюжета на телевидении про инцидент в школе Татьяна Игоревна (учитель русского языка. - Прим. ред.) не спала всю ночь - давление подскочило. Пришел в школу, чтобы с ней побеседовать, а она отказалась. Глаза были заплаканные… Учитель русского уважаемый человек! В этой ситуации ее надо поддержать, - переживает Олег Малышев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ты не училка!»: Арзамасский школьник обматерил учительницу русского языка

Родители одноклассницы юного дебошира обратились в прокуратуру [видео] (подробности)