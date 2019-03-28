ЛУКОЙЛ поддерживает дворовый спорт

27 марта в физкультурно-оздоровительном комплексе «Волжский берег» состоялось награждение участников первенства города Кстово по хоккею среди дворовых команд памяти Ю.П. Кларка. Мероприятие организовано муниципальным казенным учреждением «Комитет управления микрорайонами города Кстово». Об этом сообщает пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».

Заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» Антон Гребень выступил с приветственным словом от лица Компании «ЛУКОЙЛ» и принял участие в награждении участников и победителей первенства.

- Вы – не только замечательные спортсмены, но и еще инициаторы. Ваше увлечение хоккеем – это пример для других ребят Кстово, пример здорового образа жизни, стремления к достижению поставленных целей, воспитания крепкого характера. Пусть и в дальнейшем будут достигнуты все высоты, пусть будет процветать и развиваться в нашем городе хоккей, который возможно воспитает новых олимпийских чемпионов этого вида спорта! - сказал Антон Гребень.

Всего в первенстве по хоккею приняли участие 6 дворовых команд в двух возрастных группах: 2002-2003 и 2006-2008 года рождения. Первое место в обеих возрастных группах заняла команда «Виктория», третье место - команда имени «Приволжский». Второе место среди участников 11-13 лет заняла команда «Кларк», в группе 16-17 лет – команда «Квант».

- Начиная с 2009 года комитет по управлению микрорайонами города Кстово принимает участие в конкурсе социальных и культурных проектов ЛУКОЙЛ с проектом под названием «Детский дворовый спорт – здоровые дети». Обновление спортивной формы дворовых хоккеистов и футболистов становится возможным только благодаря победе в данном конкурсе. Всего за период участия в конкурсах на проекты по развитию дворового спорта ЛУКОЙЛом комитету по управлению микрорайонами города Кстово был выделен более 1 миллиона рублей, – отметил директор учреждения Валерий Клушин.