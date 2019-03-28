2019-03-28T11:28:08+03:00
Общество

ЛУКОЙЛ поддерживает дворовый спорт

В Кстове наградили участников первенства по хоккею среди дворовых команд
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
ЛУКОЙЛ поддерживает дворовый спортЛУКОЙЛ поддерживает дворовый спорт
Изменить размер текста:

27 марта в физкультурно-оздоровительном комплексе «Волжский берег» состоялось награждение участников первенства города Кстово по хоккею среди дворовых команд памяти Ю.П. Кларка. Мероприятие организовано муниципальным казенным учреждением «Комитет управления микрорайонами города Кстово». Об этом сообщает пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».

Заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» Антон Гребень выступил с приветственным словом от лица Компании «ЛУКОЙЛ» и принял участие в награждении участников и победителей первенства.

- Вы – не только замечательные спортсмены, но и еще инициаторы. Ваше увлечение хоккеем – это пример для других ребят Кстово, пример здорового образа жизни, стремления к достижению поставленных целей, воспитания крепкого характера. Пусть и в дальнейшем будут достигнуты все высоты, пусть будет процветать и развиваться в нашем городе хоккей, который возможно воспитает новых олимпийских чемпионов этого вида спорта! - сказал Антон Гребень.

Всего в первенстве по хоккею приняли участие 6 дворовых команд в двух возрастных группах: 2002-2003 и 2006-2008 года рождения. Первое место в обеих возрастных группах заняла команда «Виктория», третье место - команда имени «Приволжский». Второе место среди участников 11-13 лет заняла команда «Кларк», в группе 16-17 лет – команда «Квант».

- Начиная с 2009 года комитет по управлению микрорайонами города Кстово принимает участие в конкурсе социальных и культурных проектов ЛУКОЙЛ с проектом под названием «Детский дворовый спорт – здоровые дети». Обновление спортивной формы дворовых хоккеистов и футболистов становится возможным только благодаря победе в данном конкурсе. Всего за период участия в конкурсах на проекты по развитию дворового спорта ЛУКОЙЛом комитету по управлению микрорайонами города Кстово был выделен более 1 миллиона рублей, – отметил директор учреждения Валерий Клушин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Улетная любовь Михаила Абызова: как самая красивая стюардесса России Валентина Григорьева угодила в райскую жизнь
Как рассказывала сама экс-стюардесса, министр-миллионер влюбился в нее просто увидев фото. Найти телефон понравившейся девушки не составило для влиятельного бизнесмена никакого труда
Новости 24
МП «ЕЦМЗ» проведет новые процедуры по закупке мясной и молочной продукций
Подрядчик начнет устранять дефекты в сквере имени 1905 года в середине апреля
Нижегородский поставщик нефтепродуктов уклонился от уплаты налогов на 222 миллиона рублей
Спасатели нашли тело второго пропавшего без вести рыбака
Расходы бюджета Нижегородской области на 2019 год увеличены на четыре миллиарда рублей
Алексей Коваленко досрочно сложил полномочия депутата Законодательного Собрания Нижегородской области
В Нижнем Новгороде ушла из жизни преподаватель филологического факультета ННГУ Ирина Киреева
Два человека погибли на пожаре из-за курения на улице Чаадаева
Ямы на автомагистралях Нижнего Новгорода планируют залатать до 15 мая
Суд арестовал гендиректора компании «УС-620», строившей станцию метро «Стрелка»