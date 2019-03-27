2019-03-27T15:33:23+03:00
Происшествия

«Едва не угодил в сердце»: Нижегородец выпустил в себя стрелу из арбалета

Сейчас здоровью мужчины ничто не угрожает
Василий КРОТОВ
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Нижегородец выпустил в себя стрелу из арбалета.Нижегородец выпустил в себя стрелу из арбалета.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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«Паду ли я, стрелой пронзенный?» - этим вопросом 38-летний нижегородец Сергей Гаврилов (имя героя изменено – прим. Ред.) никогда не задавался. И совершенно напрасно, ведь именно в его арсенале оказался самый настоящий арбалет.

- Он у меня маленький совсем, почти детский, - оправдывался пострадавший перед сотрудниками правоохранительных органов, показывая полученную рану. – Для него даже разрешения специального не нужно. Несколько лет он у меня валялся – дай, думаю, посмотрю, в каком он состоянии. А он возьми да и выстрели прямо в меня. Чудом в сердце не попал!

Стрела угодила незадачливому стрелку в плечо, изрядно повредив ткани. Однако обращаться за помощью медиков пострадавший поначалу не хотел.

- Несколько дней он так и проходил с наконечником стрелы в плече, - пояснили «Комсомолке» в пресс-службе УМВД по Нижнему Новгороду. – Но потом рана окончательно разболелась, и ему пришлось идти к врачу. Там ему вынули стрелу, и сейчас его здоровью уже ничего не угрожает.

Как выяснилось впоследствии, у арбалета возникли проблемы с предохранителем, поэтому и произошел случайный выстрел. Однако теперь Сергей обещал убрать арбалет в самый дальний ящик, а то и вовсе выбросить. Ведь как говорится, если в доме есть арбалет, то он обязательно выстрелит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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