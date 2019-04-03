2019-04-03T12:30:48+03:00
Общество

Юрий Кулик уволен с поста начальника ГУ МВД по Нижегородской области

Соответствующий указ был подписан 1 апреля
Юлия ИСАЕВА
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Фото: ГУ МВД по Нижегородской областиФото: ГУ МВД по Нижегородской области
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Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об освобождении Юрия Кулика с поста начальника Главного управления МВД по Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Документ датирован 1 апреля. Обязанности главы ГУ МВД по региону будет временно исполнять его заместитель Сергей Камышев.

Напомним, информация о том, что Кулик покинет пост главы ведомства, появилась еще в начале марта в нижегородских телеграмм-каналах. Однако в областном главке эту информацию «Комсомолке» тогда не подтвердили.

Справка КП

Генерал-майор полиции Юрий Павлович Кулик родился в 1963 году на Украине. Начинал службу в органах внутренних дел постовым милиционером в Ленинграде. Далее в разные годы возглавлял Санкт-Петербургское линейное УВД на транспорте, Приволжское УВД на транспорте, был начальником Московского УВД на воздушном и водном транспорте, возглавлял Управление ФСИН по Краснодарскому краю. В 2014 году был назначен начальником УМВД России по Тамбовской области.

Кулик возглавил ГУ МВД по Нижегородской области в сентябре 2017 года. За время службы он пять раз выезжал в служебные командировки на Северный Кавказ и неоднократно поощрялся государственными и ведомственными наградами, Среди них орден Почета, нагрудный знак «Почётный сотрудник МВД», медали «За отличие в охране общественного порядка», «За доблесть в службе», «За отличие в службе» 1 степени и «За заслуги в управленческой деятельности».

ИСТОЧНИК KP.RU

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