Наталья Водянова вместе с Дианой фон Фюрстенберг приехала на открытие Национального музея в Катар

Супермодель Наталья Водянова прилетела в Катар на открытие крупнейшего на Ближнем Востоке Национального музея 27 марта. Компанию нижегородке составила модельер Диана фон Фюрстенберг.

natasupernova Наталья Водянова с Викторией Бэкхем и Дианой фон Фюрстенберг на открытии музея в Катаре

- Мы едем на открытие музея. Мы в Дохе, - сообщила модельер подписчикам Водяновой в Инстаграме. - Я и Наталья отлично проводим время.

Сама же модель напомнила, что музей сконструирован в форме пустынной розы - цветка с дискообразными лепестками.

- Очень красивый, - добавила Наталья.

natasupernova Супермодель прилетела в Катар на открытие Национального музея

На месте знаменитости встретили дизайнера и жену английского футболиста Викторию Бэкхем, с которой тут же устроили фотосессию. Совместный снимок «Нижегородская Золушка» выложила в своем микроблоге.

- Катар, вот и мы. Только что приехали на открытие, - подписала Наталья.

Подписчики обратили внимание на то, как Водянова выделяется на фоне своих приятельниц.

- Какая высокая Водянова, - написала naida6___.

- Наталья, вы красавица. Горжусь своей землячкой, - добавила basova_06.

- Виктория просто Дюймовочка, - уточнила mamamariya77.