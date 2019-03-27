2019-03-27T18:46:03+03:00
Звезды

Наталья Водянова вместе с Дианой фон Фюрстенберг приехала на открытие Национального музея в Катар

Там они встретились с Викторией Бэкхем [фото]
Анна МИГАЛОВА
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Наталья Водянова и Диана фон Фюрстенберг прилетели в Катар.Наталья Водянова и Диана фон Фюрстенберг прилетели в Катар.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Супермодель Наталья Водянова прилетела в Катар на открытие крупнейшего на Ближнем Востоке Национального музея 27 марта. Компанию нижегородке составила модельер Диана фон Фюрстенберг.

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Наталья Водянова с Викторией Бэкхем и Дианой фон Фюрстенберг на открытии музея в Катаре
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- Мы едем на открытие музея. Мы в Дохе, - сообщила модельер подписчикам Водяновой в Инстаграме. - Я и Наталья отлично проводим время.

Сама же модель напомнила, что музей сконструирован в форме пустынной розы - цветка с дискообразными лепестками.

- Очень красивый, - добавила Наталья.

natasupernovanatasupernova
Супермодель прилетела в Катар на открытие Национального музея
11168 отметок «Нравится»118 комментариевInstagram

На месте знаменитости встретили дизайнера и жену английского футболиста Викторию Бэкхем, с которой тут же устроили фотосессию. Совместный снимок «Нижегородская Золушка» выложила в своем микроблоге.

- Катар, вот и мы. Только что приехали на открытие, - подписала Наталья.

Подписчики обратили внимание на то, как Водянова выделяется на фоне своих приятельниц.

- Какая высокая Водянова, - написала naida6___.

- Наталья, вы красавица. Горжусь своей землячкой, - добавила basova_06.

- Виктория просто Дюймовочка, - уточнила mamamariya77.

ИСТОЧНИК KP.RU

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