Наталья Водянова вместе с Дианой фон Фюрстенберг приехала на открытие Национального музея в Катар
Супермодель Наталья Водянова прилетела в Катар на открытие крупнейшего на Ближнем Востоке Национального музея 27 марта. Компанию нижегородке составила модельер Диана фон Фюрстенберг.
- Мы едем на открытие музея. Мы в Дохе, - сообщила модельер подписчикам Водяновой в Инстаграме. - Я и Наталья отлично проводим время.
Сама же модель напомнила, что музей сконструирован в форме пустынной розы - цветка с дискообразными лепестками.
- Очень красивый, - добавила Наталья.
На месте знаменитости встретили дизайнера и жену английского футболиста Викторию Бэкхем, с которой тут же устроили фотосессию. Совместный снимок «Нижегородская Золушка» выложила в своем микроблоге.
- Катар, вот и мы. Только что приехали на открытие, - подписала Наталья.
Подписчики обратили внимание на то, как Водянова выделяется на фоне своих приятельниц.
- Какая высокая Водянова, - написала naida6___.
- Наталья, вы красавица. Горжусь своей землячкой, - добавила basova_06.
- Виктория просто Дюймовочка, - уточнила mamamariya77.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Наталья Водянова, досье KP.RU»