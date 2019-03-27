2019-03-27T14:43:01+03:00
Общество

«Тут была настоящая песчаная буря!»: Работу дорожников на Бору местные жители назвали стихийным бедствием

Нижегородцы поделились шокирующими снимками в социальных сетях
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Работу дорожников на Бору местные жители назвали стихийным бедствием. ФОТО: Николай МязинРаботу дорожников на Бору местные жители назвали стихийным бедствием. ФОТО: Николай Мязин
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Выйдя на улицу утром 26 марта, жители Бора ужаснулись – всюду жуткая пыль, взвившийся в воздух песок и снующие по трассе дорожные автомобили. Оправившись после первого потрясения, они бросились снимать это «стихийное бедствие» и выкладывать в социальные сети.

- На Бору начались песчаные бури, смерчи и ураганы, - прокомментировал свой снимок местный житель Николай Мязин. - Господа из благоустройства, менеджмент администрации, вы полные чудаки? Где контроль? Где установка бака с водой на трактора для смачивания этой пыли?

Весь песок машины подняли в воздух. ФОТО: Николай Мязин.

Весь песок машины подняли в воздух. ФОТО: Николай Мязин.

Как впоследствии выяснилось, попавший в кадр подъезд к городу Бор от автодороги Неклюдово – Бор – Валки – Макарьево находится в ведении Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области. И там уже приняли соответствующие меры.

Дорожникам уже выдано предписание на устранение недостатков. ФОТО: Николай Мязин.

Дорожникам уже выдано предписание на устранение недостатков. ФОТО: Николай Мязин.

- Обслуживает дорогу подрядная организация АО «Борское ДРСП». В момент, когда была сделана фотография, там работало два МТЗ. Всего на уборке дорог от грязи и мусора у подрядчика задействовано четыре ГАЗели, три МТЗ со щетками, четыре самосвала, четыре погрузчика и двадцать четыре дорожных рабочих, - сообщили «Комсомолке» в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области. - Данная работа не соответствует установленному регламенту, она не была принята главным управлением автомобильных дорог. Кроме того, подрядной организации было сделано замечание и выписано предписание на устранение недостатков в технологии работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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