«У меня украли ванну!»: Житель Нижегородской области обратился в полицию из-за пропажи несуществующей сантехники

История, произошедшая на днях в Краснобаковском районе, больше напоминает курьез. Вот только ее герою – 40-летнему Виктору Елову (имя героя изменено – прим. Ред.), казалось, было совсем не до смеха. 22 марта он обратился в полицию с заявлением о том, что у него из квартиры похищены личные вещи. В их числе чугунные батареи, ванна, кухонная мойка, электрическая плита и часть кухонного гарнитура.

- Я тут не появлялся примерно месяц – за это время квартиру и обчистили, - сокрушался потерпевший. – Вы уж найдите, пожалуйста. Квартира-то не моя, а сестры. Я там только прописан. Если она узнает, не сносить мне головы.

Ясное дело, ванна с батареями – не иголка, в карман не положишь и не унесешь. Так что соседи не могли не заметить такого «громкого» ограбления. К ним-то и отправились за пояснениями сотрудники правоохранительных органов.

- Да тут уж лет десять никто не появлялся, - с порога заявили те стражам порядка. – Здесь даже замка нет – заходи, кто хочешь. Квартира-то для проживания не пригодна. Даже с баланса снята.

Но и это еще не все. Оказалось, что об исчезновении сантехники давным-давно знает чуть ли не весь район.

- Конечно, там ничего нет, ведь мы еще лет пять назад отключили за неуплату и свет, и воду, и отопление, - объяснили местные коммунальщики. – Батареи давно разморозились и текли, так что пришлось их убрать. Что там красть? Там уже давно ничего не было.

Сам потерпевший в ответ на расспросы удивленных правоохранителей признал, что страдает провалами в памяти.

- Я однажды головой сильно ударился, вот с тех пор все и путаю, - развел руками Виктор. – Сам не знаю, что и когда было.