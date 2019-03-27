Дарья Шорина: «Стрелка должна стать доступной для отдыха»

«Институт развития городской среды» — очень красивое название. Чем на практике сейчас занимается ваша организация?

Занимаемся мы, как это понятно из названия, развитием городской среды и общественных пространств, а институт — форма организации, которая предполагает поддержку со стороны экспертного сообщества. Мы пытаемся переформатировать сам подход к теме благоустройства: наша задача состоит в проведении предпроектных исследований, на основании которых муниципальные власти совместно с жителями утверждают концепции общественных территорий.

И контролируют реализацию этих проектов?

Не сразу. Концепция — это основа, техзадание для подготовки рабочего проекта. Этим занимается генпроектировщик, который также составляет смету, а затем выбранный по конкурсу подрядчик претворяет проект в жизнь. Мы, со своей стороны, на всех этапах сопровождаем этот процесс, контролируем, чтобы в работу были включены профессиональные сообщества, жители. То есть обеспечиваем авторский и экспертно-народный контроль.

Вы сами долгое время работали в частном бизнесе, и вдруг, достаточно неожиданно, ушли в госструктуры. Ощущаете разницу?

Вся моя деятельность, которая предшествовала нынешнему этапу, была основана на тех же принципах, что и сейчас: любой проект должен представлять собой открытый диалог с участием всех стейкхолдеров и интересантов — это и администрация, и жители, и бизнес, и различные городские сообщества.

То есть для вас поменялся исключительно статус?

Именно так. Для меня это возможность заниматься любимым делом на другом системном уровне. Кроме того, сейчас эта деятельность подкреплена ресурсами большой федеральной программы («Формирование комфортной городской среды» — ред.). Это важно, поскольку, профессиональные позиции относительно проектов благоустройства в нижегородской архитектурной среде были всегда, но вот деньги на эти проекты появились относительно недавно. Теперь главное — максимально эффективно распорядиться этим ресурсом.

Тогда поговорим про то, как эти средства — а это, напомню, миллиарды рублей — тратятся. Начнем с успешных проектов, к которым, на мой взгляд, относится скверы в Канавинском и Автозаводском районах Нижнего Новгорода, а также — частично — парк «Дубки» в Ленинском районе. При этом проблемы возникли в самом центре — я говорю про сквер им. 1905 года в Нижегородском районе. Что пошло не так?

Проекты, которые мы делаем сейчас — это новый опыт для всех участников процесса, в первую очередь, в части взаимодействия внутри нашей «мультидисциплинарной» команды. Город и городская среда в частности — всегда продукт компромисса. У всех заинтересованных сторон, безусловно, свое видение наполнения пространств и их функций.

Позиция обывателя, мне кажется, довольно ясна: сквер должен быть чистым, дорожки — ровными, трава — подстриженной. При этом желательно установить там скамейки и организовать некое развлекательное пространство. В целом все достаточно просто, а дальше, понятное дело, начинается вкусовщина. Как примирить разные точки зрения, и разве не для этого у нас существуют общественные обсуждения?

Я как раз и говорю о том, что культура общественных обсуждений в нашем городе только начинает формироваться. В какой-то момент мы своей деятельностью, можно сказать, «проламывали лед», поскольку до этого проекты благоустройства открыто и по-честному не обсуждались. Кроме того, жители города ставят перед нами пул задач, но конечный результат зависит в том числе от выбора материалов и оборудования — а это уже поле ответственности специалистов.

Тем не менее, вы активно взаимодействуете с общественностью, и на сегодняшний день, скорее всего, имеете четкое и даже откорректированное представление о том, чего хотят нижегородцы. Какими, по-вашему, люди хотят видеть общественные пространства?

Вы правильно отметили, что есть базовый запрос на чистые, аккуратные парки и скверы. Помимо этого, они должны быть функциональными, удобными для прогулок с детьми и занятий различными видами спорта. То есть необходимо предусматривать воркаут-площадки, дорожки для скандинавской ходьбы, игровые зоны и так далее. Мы пользуемся подсказками жителей — например, если где-то много лет была лыжня, правильнее всего будет сохранить эту функцию. Также сейчас востребованы скейт-парки и лужайки, на которых можно заниматься йогой.

Заведения общепита в парках и скверах уже не актуальны?

На самом деле, многим не нравится, что в некоторых парках нестационарные торговые объекты уже воспринимаются как капитальное строительство. Безусловно, такие «точки притяжения» тоже нужны, но при этом они должны иметь цивилизованный вид и находиться в специально отведенных для этого местах. Кроме того, необходим муниципальный контроль — иначе это грозит нелегальной продажей алкоголя, которая в итоге выльется в кучу гневных писем от жителей. Наконец, одним из наших приоритетов является забота об окружающей среде, и мы будем жестко придерживаться этого принципа.

Одно из городских пространств, которое, я считаю, переродилось благодаря чемпионату мира по футболу — это Стрелка. Усилиями градозащитников и общественности там удалось сохранить уникальные пакгаузы, да и в целом место совершенно грандиозное. Сейчас обсуждается много вариантов развития этой территории, но с тем, что развивать ее надо, согласны все без исключения. Есть ли у вас какие-то идеи на этот счет?

Стрелка — это одна из визитных карточек Нижнего Новгорода, поэтому в ее развитии, конечно, заинтересованы все. Вместе с тем, к этому пространству требуется максимально профессиональный и грамотный подход. Глеб Сергеевич (Никитин) с этим согласен, поэтому была сформирована целая рабочая группа, которая несколько месяцев думала, какой вектор развития выбрать и какие исследования на Стрелке необходимо провести.

Сделать там, наверное, можно, что угодно. Вопрос в том, каковы амбиции.

Это правда. Поэтому мы и решились на большое исследование, организатором и заказчиком которого выступает Институт.

Каким образом оно будет организовано?

Оно комплексное: есть социологическая часть в виде серии глубинных интервью, которые предложила провести Марина Игнатушко (лидер общественного движения «Открытая Стрелка» — ред.), также предусмотрена серия проектных семинаров и различных исследовательских мероприятий. В итоге будет подготовлена аналитическая база, на основе которой будут приниматься конкретные решения.

Безусловно, Стрелка будет такой, какой ее хочет видеть общественность — это может быть культурно-рекреационное пространство под открытым небом, а может, там необходимо что-то строить, чтобы сделать ее сезонное использование более комфортным. Важно также определиться с объемно-планировочной структурой территории, с тем, какой является ее допустимая загрузка с градостроительной точки зрения.

Сколько времени займет этот процесс?

Очевидно, что такие решения не могут принимать быстро, но первые результаты мы должны увидеть уже в этом году. Кроме того, мы выступили с инициативой сделать Стрелку территорию доступной для отдыха (разумеется, обеспечив меры безопасности) и не огораживать ее строительными заборами. Уже в апреле, как многим известно, пакгаузы станут частью фестиваля аудиовизуального искусства INTERVALS.