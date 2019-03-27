Глеб Никитин объявил даты празднования 800-летия Нижнего Новгорода

Сегодня, 27 марта 2019 года, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин объявил даты проведения праздничных мероприятий, посвященных 800-летию Нижнего Новгорода. Соответствующее заявление глава региона сделал в ходе запуска проекта «Команда 800».

Как сообщает пресс-служба правительства, во время мероприятия было решено, что праздничные мероприятия стартуют 12 июня 2021 года, а завершатся 19 августа.

Глеб Никитин подчеркнул, что 12 июня 2019 года будет ровно 800 дней до 19 августа 2021 года.

- Это замечательное совпадение и сильный знак. 12 июня 2019 года – старт, 12 июня 2021 года – открытие цикла праздничных мероприятий, 19 августа 2021 года – кульминация. И ко второму воскресенью сентября завершим цикл всех праздничных мероприятий, - пояснил Глеб Никитин.

Даты для проведения цикла основных юбилейных мероприятий поддержали и эксперты, присутствующие на мероприятии: почетный гражданин Нижнего Новгорода, профессор ННГАСУ Татьяна Виноградова, гендиректор Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Юрий Филиппов, руководитель комитета по делам архивов Нижегородской области Борис Пудалов и другие.

Напомним, в ноябре 2018 года Глеб Никитин провел встречу с участниками Первого нижегородского молодежного форума добровольцев. В ходе мероприятия губернатор пояснил, что хочет услышать мнение добровольцев по поводу предстоящего праздника - 800-летия Нижнего Новгорода. Присутствующие добровольцы поделились своими идеями.

- Считаю, что эта дата должна быть увековечена в виде памятника. Поскольку вы изучали памятные места, связанные с подвигом ополчения, то хочу попросить вас подумать, каким мог бы быть этот памятник, - объяснил тогда губернатор.