Нижегородский маньяк Дмитрий Макаров, сбежавший из психбольницы, задержан

Нижегородский маньяк Дмитрий Макаров, сбежавший в декабре 2018 года из психиатрической клиники, наконец, задержан. На поиски опасного преступника ушло больше трех месяцев. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательной группы «Рысь».

- Он был задержан 26 марта, - сообщили «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде» волонтеры. – Сейчас он возвращен в психиатрическую клинику.

Информацию о задержании маньяка подтвердили и в правоохранительных органах.

- В Нижнем Новгороде полицейские задержали мужчину, совершившего серию тяжких преступлений, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. – Как оказалось, все это время мужчина скрывался в квартире, которую на территории Автозаводского района арендовала его 42-летняя сожительница. В настоящее время мужчина возвращен в медицинское учреждение. На данный момент он обвиняется сразу в нескольких преступлениях, среди которых «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», «Кража», «Изнасилование» и «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ с целью сбыта».

Напомним, Дмитрий Макаров был задержан в мае 2018 года после того, как в его гараже в полубессознательном состоянии была обнаружена изнасилованная 18-летняя девушка. Причем на его счету могла быть далеко не одна жертва.

- У него была целая схема: даст в долг тысяч 60 какой-нибудь 15-летней девчонке, проценты начинают бежать. А она нигде не работает еще - как отдавать? Так и попадали к нему: одних в качестве своих «игрушек» использовал, других - знакомому сутенеру отдавал, чтобы долг отрабатывала. А он потом с этого процент имел, - рассказывала «Комсомолке» знакомая Дмитрия Макарова Вероника Колесова (имя героини изменено. - Прим. ред.). - Он мне сам лично рассказывал про одну девчонку лет шестнадцати, которая уже не один год такой долг отрабатывает. Но выбраться из этой кабалы невозможно!

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