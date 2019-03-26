В халате и с обнаженной ногой: Наталья Водянова выложила новое фото в Инстаграме
Многодетная мать и успешная модель Наталья Водянова порадовала поклонников фотографией, сделанной на балконе своей парижской квартиры. На снимке, который она опубликовала в Инстаграме 25 марта, 37-летняя знаменитость стоит в халате и с обнаженной ногой.
- Еще один солнечный день. Счастливого понедельника всем, - подписала нижегородка.
Подписчики отметили, что супермодель сама как солнце, уж больно свежо и молодо выглядит мама пятерых детей.
- До чего хороша, молода и мила! - прокомментировала nadezhdasiniaeva.
- Очень трудно поверить, что у такой молодой и красивой девушки пятеро детей, - отметила lybov0865.
- Какие стройные ноги. И вообще все, - добавила julia.tcherginets.
- Как можно быть такой красивой? - восхитился volochkoff.
Напомним, 24 марта «нижегородская Золушка» отмечала 13-летие своей единственной дочери Невы. По случаю дня рождения модель выложила откровенный и очень трогательный пост в Инстаграме, в котором призналась, что в ее дочке есть все, о чем только может мечтать мать.
А в конце 2018 года 17-летие отпраздновал старший сын Водяновой Лукас.
ИСТОЧНИК KP.RU
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