2019-03-26T13:03:39+03:00
Звезды

В халате и с обнаженной ногой: Наталья Водянова выложила новое фото в Инстаграме

Поклонники не перестают восхищаться тем, как молодо выглядит знаменитость [фото]
Анна МИГАЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Поклонники не перестают восхищаться тем, как молодо выглядит знаменитость.Поклонники не перестают восхищаться тем, как молодо выглядит знаменитость.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Многодетная мать и успешная модель Наталья Водянова порадовала поклонников фотографией, сделанной на балконе своей парижской квартиры. На снимке, который она опубликовала в Инстаграме 25 марта, 37-летняя знаменитость стоит в халате и с обнаженной ногой.

natasupernovanatasupernova
Наталья Водянова купается в лучах солнца на балконе своей парижской квартиры.
70494 отметок «Нравится»388 комментариевInstagram

- Еще один солнечный день. Счастливого понедельника всем, - подписала нижегородка.

Подписчики отметили, что супермодель сама как солнце, уж больно свежо и молодо выглядит мама пятерых детей.

- До чего хороша, молода и мила! - прокомментировала nadezhdasiniaeva.

- Очень трудно поверить, что у такой молодой и красивой девушки пятеро детей, - отметила lybov0865.

- Какие стройные ноги. И вообще все, - добавила julia.tcherginets.

- Как можно быть такой красивой? - восхитился volochkoff.

Напомним, 24 марта «нижегородская Золушка» отмечала 13-летие своей единственной дочери Невы. По случаю дня рождения модель выложила откровенный и очень трогательный пост в Инстаграме, в котором призналась, что в ее дочке есть все, о чем только может мечтать мать.

А в конце 2018 года 17-летие отпраздновал старший сын Водяновой Лукас.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Наталья Водянова, досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Господдержка нижегородской промышленности будет увеличена в 2019 году
Андрей Бетин и Константин Калачев примут участие в заседании эксперт-клуба «Комсомольской правды»
Прирост производства обрабатывающих отраслей нижегородской промышленности превысил средние показатели по РФ
Нижегородка Анастасия Герасимова победила в первенстве России по тяжёлой атлетике
51-летний мужчина погиб под колесами фуры рядом с Дзержинском
Доходы консолидированного бюджета Нижегородской области выросли на 10,1%
Три рейса в Казань и Чебоксары из-за погодных условий приняли в нижегородском Стригино
Глеб Никитин проведет второе заседание рабочей группы Госсовета по направлению «Экология и природные ресурсы»
Нижегородское предприятие вошло в ТОП-5 самых перспективных инновационных компаний России
Хор НГЛУ им. Добролюбова выступит в знаменитом «Карнеги-холле» в Нью-Йорке
Завод «Красное Сормово» построит 11 сухогрузов
В Нижнем Новгороде рекомендовали к принятию порядок отчета главы города
Юная нижегородка завоевала золотую медаль на Специальной Олимпиаде в Абу-Даби
В Арзамасе пройдет Первенство ПФО по боксу среди юниоров
Из лужи «Нижегородская Венеция» за неделю откачали больше тысячи кубометров воды
Владимира Шахназарова уволили с поста замминистра образования
На улице Молитовской запретят парковку
В Нижегородской области отменили карантин по гриппу