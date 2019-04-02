Супруги Зверевы из Нижнего Новгорода отметили «Благодатную свадьбу»

Виталий Анатольевич и Нелли Матвеевна Зверевы сегодня отмечают «Благодатную свадьбу». Ровно 70 лет назад, 2 апреля, они поженились и поклялись друг другу в вечной любви.

Виталий Анатольевич и Нелли Матвеевна Зверевы сегодня отмечают «Благодатную свадьбу»Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

В честь их знаменательной даты в Нижегородском Доме бракосочетания прошло торжественное мероприятие, в ходе которого супруги оставили свои подписи в Книге почетных юбиляров, услышали множество пожеланий и поздравлений. В зале присутствовал и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Супруги оставили свои подписи в Книге почетных юбиляровФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Глава региона подарил Зверевым юбилейное свидетельство о браке, цветы и подарки.

Глава региона подарил Зверевым юбилейное свидетельство о браке, цветы и подаркиФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

В зале присутствовал губернатор Глеб НикитинФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

По словам заместителя руководителя главного управления ЗАГС Нижегородской области Натальи Царевой, за последние пять лет только восемь пар отметили 70-летний юбилей супружеской жизни.

Справка КП

Виталий Анатольевич Зверев занимается научной работой и преподаванием. Он возглавлял кафедру общей физики на радиофизическом факультете в Нижегородском государственном университете, а с 1956 года руководил отделом статистической радиофизики и акустики в НИРФИ.

Виталий Анатольевич считает одни из основателей Института прикладной физики. Под его руководством в НИРФИ и в ИПФАН РАН выполнены важнейшие проекты в интересах Военно-морского флота и радиолокации.

А Нелли Матвеевна Зверева посвятила жизнь воспитанию школьников, подготовке педагогических кадров и созданию методик преподавания физики. Она отличник народного просвещения Российской Федерации.