2019-04-02T15:21:01+03:00
Общество

Tele2 подключит новых абонентов через мобильное приложение

Система ID.Abonent развивает идею цифрового обслуживания и проводит удаленную идентификацию клиента на базе биометрических технологий
Эльвира ОСИПОВА
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Фото: Tele2Фото: Tele2
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Мобильный оператор Tele2 запустил новый сервис, который позволяет абонентам получить SIM-карту через мобильное приложение. Система ID.Abonent развивает идею цифрового обслуживания и проводит удаленную идентификацию клиента на базе биометрических технологий. Это упрощает продажу и оформление SIM-карты для компании и помогает пользователям стать абонентом, не выходя из дома.

В рамках концепции «Другие правила» Tele2 продолжает осваивать принципиально новые каналы продаж и запускает пилотный проект совместно с сервисом ID.Abonent. Он стартовал в Москве и области, а также нескольких южных регионах России. Мобильное приложение ID.Abonent позволяет удаленно подтвердить подлинность документов, зарегистрировать SIM-карту и активировать ее.

Программа использует биометрические методы аутентификации документов и личности. Чтобы воспользоваться приложением, необходимо загрузить паспорт и сделать селфи. Для подписания договора требуется электронно-графическая подпись клиента, а готовый документ можно скачать по ссылке в SMS. Кроме того, сервис позволяет будущим абонентам выбрать номер.

Компания формирует новую структуру цепочки продаж, делая процесс подключения к Tele2 быстрым и удобным для клиентов. После приобретения SIM-карты в интернет-магазине пользователь может бесплатно получить ее с помощью курьерской доставки (1-2 дня) или сервиса такси Gett в течение 1 часа.

В рамках сотрудничества с монетной компанией Coin Com приобрести SIM-карту Tele2 можно и в терминалах по обмену монет. Аппараты Coin Com принимают мелочь и позволяют перевести сумму на банковскую карту или счет мобильного телефона. Уже 20 терминалов, установленных в московских торговых центрах, выдают SIM-карты Tele2. После их получения будущим абонентам достаточно воспользоваться мобильным приложением ID.Abonent – пройти удаленную идентификацию и активировать SIM-карту.

Приложение ID.Abonent доступно для скачивания в Google Play или AppStore.

Роман Кананыхин, директор по управлению продажами и клиентским сервисом Tele2:

- Цифровая трансформация бизнеса затронула в том числе наши подходы к дистрибуции. Мы развиваем новые каналы продаж и учитываем запросы потребителей на те или иные виды сервиса. Результаты проекта SIM-терминалов доказали востребованность форм самообслуживания среди клиентов. При этом важно учитывать, аудитория Tele2 становится все более «цифровой». По итогам 2018 года потребление интернет-трафика на одного клиента выросло на 45%, а проникновение смартфонов в московской сети достигло рекордных 97%. Развивая идею цифрового сервиса для цифровых клиентов, мы запускаем услугу ID.Abonent. C помощью digital-технологий мы упрощаем получение SIM-карты, переводим в онлайн все процедуры по обработке форм и делаем подключение к сети максимально комфортным для клиентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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