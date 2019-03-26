«Без сучков, но с задоринкой»: Олег Тактаров смастерил свой первый скворечник

Голливудский актер и чемпион мира по смешанным боевым искусствам Олег Тактаров сколотил первый в своей жизни скворечник. Результатом известный саровчанин поделился в Инстаграме.

olegtaktarov_official Олег Тактаров сколотил свой первый скворечник.

- Мой первый скворечник. Мне важно, чтобы птицы подумали, что это натуральное дупло, а не человеком сделанная подделка, - подписал Тактаров.

Однако подписчики обратили внимание артиста на то, что вход в скворечник все же надо сгладить, чтобы не было ни одной зацепки.

- И внутри необходимо все отшлифовать, а то не поселяться, - уверяет konstansiya.

Правда, некоторые считают, что скворечник получился что надо! В таком пернатые точно захотят погостить.

- Это натуральный скворечник. Без сучков, но с задоринкой, - прокомментировал kuznetsovartiomaleksandrovich.

- У серьезного мужика и скворечник серьезный, - добавил pugachev1974.

- Олег Николаевич, выложите чертежи! Тоже сделаю, - попросил legal_protection_velikie_luki.

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