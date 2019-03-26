Настоящий котопад устроила жительница одной из квартир дома №18а по проспекту Октября в Автозаводском районе. Один из усатых прилетел на голову Юлии Благовой, которая прогуливалась неподалеку с ребенком. Молодая мама услышала жалобное мяуканье, подошла поближе к источнику звука и увидела белого котенка. Пока пыталась разобраться, что же с ним приключилось, откуда-то сверху упал другой кот.

Нижегородка сбросила семь котов с третьего этажа

Оказалось, виновницей котопада стала жительница квартиры на третьем этаже. Нижегородка вышвыривала из окна одного кота за другим, напевая при этом песни. В общей сложности Юлия Благова насчитала четырех котят и трех взрослых кошек.

Нижегородка сбросила семь котов с третьего этажа

По ее словам, подобное она наблюдала в родном дворе впервые. Раньше из окна подозрительной женщины вылетали только бутылки да коробки из-под еды.

- Конечно, я была в шоке! - призналась собеседница «Комсомольской правды». - Боялась, что одна из кошек разобьется. Не знала, как остановить этот кошмар.

Нижегородка сбросила семь котов с третьего этажа

К счастью, никаких увечий усатые в результате падения с высоты не получили.

- Мы с одной девочкой поймали их и отнесли в подъезд. А после я позвонила в полицию, где мне пообещали во всем разобраться, - уточнила Юлия. - Правда, кошки снова в квартире у этой женщины. И что она там с ними делает, неизвестно.

Нижегородка сбросила семь котов с третьего этажа

Тем временем соседи нижегородки отмечают, что она будто не в себе и, честно говоря, побаиваются: чего от нее еще ждать? Сама пенсионерка так объясняет свои действия.

- Я приучаю котов к улице, - заявила нижегородка в интервью «Кстати».

А на замечание о том, что животные попросту могут разбиться, невозмутимо отвечает, что это регулирование численности животных.