2019-03-26T16:45:37+03:00
Происшествия

Нижегородка сбросила семь котов с третьего этажа

Один из них приземлился на местную жительницу [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Нижегородка сбросила семь котов с третьего этажаНижегородка сбросила семь котов с третьего этажа
Изменить размер текста:

Настоящий котопад устроила жительница одной из квартир дома №18а по проспекту Октября в Автозаводском районе. Один из усатых прилетел на голову Юлии Благовой, которая прогуливалась неподалеку с ребенком. Молодая мама услышала жалобное мяуканье, подошла поближе к источнику звука и увидела белого котенка. Пока пыталась разобраться, что же с ним приключилось, откуда-то сверху упал другой кот.

Нижегородка сбросила семь котов с третьего этажа

Нижегородка сбросила семь котов с третьего этажа

Оказалось, виновницей котопада стала жительница квартиры на третьем этаже. Нижегородка вышвыривала из окна одного кота за другим, напевая при этом песни. В общей сложности Юлия Благова насчитала четырех котят и трех взрослых кошек.

Нижегородка сбросила семь котов с третьего этажа

Нижегородка сбросила семь котов с третьего этажа

По ее словам, подобное она наблюдала в родном дворе впервые. Раньше из окна подозрительной женщины вылетали только бутылки да коробки из-под еды.

- Конечно, я была в шоке! - призналась собеседница «Комсомольской правды». - Боялась, что одна из кошек разобьется. Не знала, как остановить этот кошмар.

Нижегородка сбросила семь котов с третьего этажа

Нижегородка сбросила семь котов с третьего этажа

К счастью, никаких увечий усатые в результате падения с высоты не получили.

- Мы с одной девочкой поймали их и отнесли в подъезд. А после я позвонила в полицию, где мне пообещали во всем разобраться, - уточнила Юлия. - Правда, кошки снова в квартире у этой женщины. И что она там с ними делает, неизвестно.

Нижегородка сбросила семь котов с третьего этажа

Нижегородка сбросила семь котов с третьего этажа

Тем временем соседи нижегородки отмечают, что она будто не в себе и, честно говоря, побаиваются: чего от нее еще ждать? Сама пенсионерка так объясняет свои действия.

- Я приучаю котов к улице, - заявила нижегородка в интервью «Кстати».

А на замечание о том, что животные попросту могут разбиться, невозмутимо отвечает, что это регулирование численности животных.

Нижегородка сбросила семь котов с третьего этажа

Нижегородка сбросила семь котов с третьего этажа

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Разметку на дорогах Нижнего Новгорода начнут наносить с конца апреля
«БКС Брокер»: инвестсчет лучше банковского вклада
Юрий Калинин назначен и.о. гендиректора МП «Нижегородпассажиравтотранс»
Зеленый сигнал светофора на Студенческой улице будет гореть почти в три раза дольше
III Международный фестиваль имени Максима Горького стартовал в Нижнем Новгороде
Господдержка нижегородской промышленности будет увеличена в 2019 году
Андрей Бетин и Константин Калачев примут участие в заседании эксперт-клуба «Комсомольской правды»
Прирост производства обрабатывающих отраслей нижегородской промышленности превысил средние показатели по РФ
Нижегородка Анастасия Герасимова победила в первенстве России по тяжёлой атлетике
51-летний мужчина погиб под колесами фуры рядом с Дзержинском
Доходы консолидированного бюджета Нижегородской области выросли на 10,1%
Три рейса в Казань и Чебоксары из-за погодных условий приняли в нижегородском Стригино
Глеб Никитин проведет второе заседание рабочей группы Госсовета по направлению «Экология и природные ресурсы»
Нижегородское предприятие вошло в ТОП-5 самых перспективных инновационных компаний России
Хор НГЛУ им. Добролюбова выступит в знаменитом «Карнеги-холле» в Нью-Йорке
Завод «Красное Сормово» построит 11 сухогрузов
В Нижнем Новгороде рекомендовали к принятию порядок отчета главы города
Юная нижегородка завоевала золотую медаль на Специальной Олимпиаде в Абу-Даби
В Арзамасе пройдет Первенство ПФО по боксу среди юниоров
Из лужи «Нижегородская Венеция» за неделю откачали больше тысячи кубометров воды
Владимира Шахназарова уволили с поста замминистра образования
На улице Молитовской запретят парковку
В Нижегородской области отменили карантин по гриппу