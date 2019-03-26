«Оказался в ледяной воде в 70 метрах от берега»: В Нижнем Новгороде спасли провалившегося под лед рыбака

В Нижнем Новгороде спасатели МЧС вытащили из ледяной воды 54-летнего рыбака. Мужчина провалился под лед, когда решил половить рыбу на реке Левинка в Московском районе.

В какой-то момент лед под ногами нижегородца треснул. Рыбак оказался в ледяной воде на расстоянии порядка 70 метров от берега. К счастью, это увидели местные жители, которые вызвали спасателей.

- На момент прибытия работников аварийно-спасательного мужчина смог самостоятельно выбраться из полыньи, однако из-за того, что его тело сковал холод, сил добраться до берега у него уже не осталось, - рассказали в ГУ МЧС по Нижегородской области.

Спасатели отвели пострадавшего в машину и закутали его в одеяло. Медики диагностировали у мужчины переохлаждение. Однако госпитализация ему не потребовалась.

ГУ МЧС России по Нижегородской области рекомендует рыбакам учитывать прогнозную информацию и выбирать для выхода на лед безопасные места.