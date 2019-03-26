2019-03-26T15:47:02+03:00
Происшествия

«Оказался в ледяной воде в 70 метрах от берега»: В Нижнем Новгороде спасли провалившегося под лед рыбака

Инцидент произошел в Московском районе
Валерия ГРОМОВА
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В Нижнем Новгороде спасли провалившегося под лед рыбакаВ Нижнем Новгороде спасли провалившегося под лед рыбакаФото: "КП" Архив
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В Нижнем Новгороде спасатели МЧС вытащили из ледяной воды 54-летнего рыбака. Мужчина провалился под лед, когда решил половить рыбу на реке Левинка в Московском районе.

В какой-то момент лед под ногами нижегородца треснул. Рыбак оказался в ледяной воде на расстоянии порядка 70 метров от берега. К счастью, это увидели местные жители, которые вызвали спасателей.

- На момент прибытия работников аварийно-спасательного мужчина смог самостоятельно выбраться из полыньи, однако из-за того, что его тело сковал холод, сил добраться до берега у него уже не осталось, - рассказали в ГУ МЧС по Нижегородской области.

Спасатели отвели пострадавшего в машину и закутали его в одеяло. Медики диагностировали у мужчины переохлаждение. Однако госпитализация ему не потребовалась.

ГУ МЧС России по Нижегородской области рекомендует рыбакам учитывать прогнозную информацию и выбирать для выхода на лед безопасные места.

ИСТОЧНИК KP.RU

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