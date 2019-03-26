2019-03-26T12:54:32+03:00
Происшествия

Студенты речного училища устроили поножовщину в Нижнем Новгороде

Одного из них доставили в больницу с ранением
Юлия ИСАЕВА
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Студенты речного училища устроили поножовщину в Нижнем НовгородеСтуденты речного училища устроили поножовщину в Нижнем НовгородеФото: Александр ГЛУЗ
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Поздно ночью 25 марта 2019 года студенты нижегородского речного училища устроили поножовщину. 17-летние подростки вместе жили в общежитии на улице Большой Печерской, один из них был старшим по комнате и следил за порядком. На этой почве парни и повздорили.

В ходе ссоры один из студентов пырнул другого ножом. После этого он пытался оказать пострадавшему медицинскую помощь и вызвал скорую. Подростка доставили в больницу. К счастью, сейчас его жизни ничто не угрожает.

Напавший на соседа студент сразу был отчислен из училища. Ему 17 лет, он приехал в Нижний Новгород из Владимирской области. Свою вину молодой человек признал и раскаялся в том, что сделал.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия» УК РФ, сообщается на сайте Следственного комитета по Нижегородской области. Проводится расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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