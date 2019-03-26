Роман Колосов: «Содержание дорог в Нижнем Новгороде перестало быть бизнесом»

- Давайте сначала поговорим о дорогах. Пришла весна: снег сошел, а вместе с ним и асфальт. Когда начнется ремонт дорог? С каких дорог он начнется? И насколько к этому готов город?

- Город абсолютно готов! На сегодняшний день проведена работа по дефектовкам. Сейчас мы получаем сведения по всем районам. В большей степени она уже собрана, проводится обработка. Частично у нас есть и сходы асфальта, разберемся с причинами. Есть три основных направления, по которым мы это делаем: «Содержание автомобильных дорог», «Безопасные и качественные дороги» и «Текущий ремонт».

- С федеральными и крупными городскими дорогами все понятно. А если говорить о маленьких дорогах, которые ведут к домам? Как будет в этом году?

- Основное внимание уделяется магистралям, потому что делается все за федеральные деньги. Что касается придомовых дорог, которые относятся к муниципалитету, то в рамках содержания мы их сейчас и ремонтируем. Самые крупные очаги будем исправлять. А то, что относится к ДУК и ТСЖ: у нас есть программа, которая формируется. Частично они будут сделаны за деньги из федерального бюджета, но большую часть - при работе с администрацией, ТСЖ и ДУК.

- Очень часто получается, что виноваты ДУК, но вопрос с дорогами не решается. Они платят штрафы, увольняют людей, а воз и ныне там. Нельзя ли как-то их напугать по-другому, чтобы они хорошо делали свою работу?

- Напугать, наверное, не получится. Это может быть только плановая работа с ДУК и ТСЖ. Плюс увеличение штрафов. В настоящий момент администрация занимается как раз последним. Потому что бывает, что компаниям выгоднее заплатить штраф, чем сделать работу.

- Сколько денег будет потрачено на дороги?

- Что касается программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги», то это 935 миллионов. А в рамках содержания мы планируем потратить около 400 миллионов. Цифры примерно такие же, как в прошлом году.

- Давайте поговорим про снег. Он растаял, работа городских служб в этом году получила очень осторожные хорошие оценки. Открывая соцсети, мы все равно видим проблемные моменты. Система уборки снега у вас меняется, это видно. Что на сегодняшний день вы изменили и чего не хватает?

- Деньги у нас есть, техника не в полном объеме. Мы изменили принципиальный подход: у нас в городе основной подрядчик сейчас – муниципальное предприятие. Содержание дорог перестало быть бизнесом. Мы вывозим снег по максимуму. Плюс сейчас работают эвакуаторы, которые перемещают транспорт для уборки снега.

- Есть ли какое-то нововведение? Что будет в следующем году? Какой опыт был получен?

- Не в полном объеме нам хватило тех ресурсов, которые мы имеем. Будет больше техники, больше ресурсов. Мы планируем за счет деятельности муниципального предприятия купить новую технику. Мы идем к тому, чтобы техники было достаточно.

- Есть еще тема с крышами. Были и протечки, и глыбы, сейчас вот паводок. Люди тонут. Есть какое-то решение? Что вы пытаетесь сделать?

- Глава города сейчас пытается найти средства. У нас есть совместная программа с «Водоканалом» по приведению ливневых канализаций в соответствие. Что касается текущей работы коммунальных служб, то она ведется по прочистке колодцев и ливневых канализаций. Мы знаем проблемные участки.

- Перехватывающие парковки – тоже крайне важная тема. Сколько их еще появится?

- Как я вижу на сегодняшний день, разбираясь в этом, сейчас важны перехватывающие парковки в районе Вари (Буревестник), в районе Мызы, на Автозаводе в районе Молодежного проспекта и дозагрузка общественного транспорта. Мы пытаемся сформировать удобную маршрутную сеть для граждан и разгрузить центр города. Мы уже получили от депутатов поручение: проработать вопрос по платному парковочному пространству в центре города.