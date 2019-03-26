2019-03-26T12:59:32+03:00
Происшествия

Правоохранители возбудили уголовное дело после массовой драки таксистов в Нижнем Новгороде

23 марта на Зеленском съезде местные водители устроили разборки с приезжими [фото]
Юлия ИСАЕВА
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Фото: очевидцы происшествияФото: очевидцы происшествия
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Правоохранители возбудили уголовное дело по факту драки, которую устроили таксисты в минувшие выходные в Нижнем Новгороде. Теперь злоумышленники ответят за свои действия по статье «Побои или иные действия насильственного характера, причинившие физическую боль, совершенные из хулиганских побуждений» УК РФ, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

Напомним, инцидент произошел 23 марта на Зеленском съезде. Нижегородские таксисты устроили массовую драку с иногородними водителями. По словам одного из местных жителей, водителей такси не устраивает, что приезжие отбирают у них клиентов.

Фото: очевидцы происшествия

Фото: очевидцы происшествия

В комментариях под постом в соцсетях тогда тоже разразилась настоящая схватка: одни начали защищать нижегородских таксистов, другие – приезжих.

- А мы предупреждали о возможных столкновениях и жертвах, но никто не обратил внимания. Нам (нижегородским таксистам) надоело смотреть на складывающуюся ситуацию. Приезжие ведут себя агрессивно по отношению к коллегам и пассажирам. Мы такого не потерпим у себя в городе! – написал Алексей Елизаров.

Фото: очевидцы происшествия

Фото: очевидцы происшествия

Теперь в случившемся будут разбираться сотрудники полиции. На данный момент они проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление виновных и всех обстоятельств произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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