Правоохранители возбудили уголовное дело после массовой драки таксистов в Нижнем Новгороде

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту драки, которую устроили таксисты в минувшие выходные в Нижнем Новгороде. Теперь злоумышленники ответят за свои действия по статье «Побои или иные действия насильственного характера, причинившие физическую боль, совершенные из хулиганских побуждений» УК РФ, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

Напомним, инцидент произошел 23 марта на Зеленском съезде. Нижегородские таксисты устроили массовую драку с иногородними водителями. По словам одного из местных жителей, водителей такси не устраивает, что приезжие отбирают у них клиентов.

Фото: очевидцы происшествия

В комментариях под постом в соцсетях тогда тоже разразилась настоящая схватка: одни начали защищать нижегородских таксистов, другие – приезжих.

- А мы предупреждали о возможных столкновениях и жертвах, но никто не обратил внимания. Нам (нижегородским таксистам) надоело смотреть на складывающуюся ситуацию. Приезжие ведут себя агрессивно по отношению к коллегам и пассажирам. Мы такого не потерпим у себя в городе! – написал Алексей Елизаров.

Фото: очевидцы происшествия

Теперь в случившемся будут разбираться сотрудники полиции. На данный момент они проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление виновных и всех обстоятельств произошедшего.