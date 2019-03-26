Подземный переход на площади Лядова подтопило

В центре внимания нижегородцев минувшим днем оказался подземный переход на площади Лядова, который подтопило из-за паводка. И хотя воды там откачали не так уж много – всего 15 кубометров, но подрядным организациям пришлось поволноваться.

- Объемы откачки воды на подземном пешеходном переходе небольшие, но это мешает комфортно пользоваться переправой, - объяснил глава администрации Советского района Владимир Исаев. - В конце прошлой недели там была проведена очистка ливневых лотков. Я дал поручение мониторить состояние перехода ежедневно.

Кстати, противопаводковыми мероприятиями сейчас заняты во всех районах Нижнего Новгорода. Особенно напряженная работа ведется в нижней части города: с территории Московского района за сутки откачали 400 кубометров воды, Сормовского района – 399 кубометров. А в Ленинском районе только во дворе дома № 51/5 по проспекту Ленина откачали 100 кубометров.

- Я дал поручения, чтобы все районные администрации сделали ревизию всей техники, Водоканалу – эксплуатировать все свои базы, которые можно использовать для ликвидации подтопления, - заявил глава Нижнего Новгорода Владимир Панов. - С большой долей вероятности температура воздуха резко повысится, а поскольку снега у нас осталось еще много, то и проблема подтопления сохранилась. Районы должны быть готовы оперативно реагировать и откачивать воду.

КСТАТИ

По вопросам подтопления нижегородцы могут обращаться в единую диспетчерскую службу 005 или использовать имеющийся информационный ресурс «Наш Нижний».