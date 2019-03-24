2019-03-24T17:53:55+03:00
Происшествия

"Едва не погиб жуткой смертью": В Нижегородской области бездомная собака провалилась в мазут

Несчастное животное спасли работники Балахнинской картонной фабрики [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Фото: https://vk.com/novgorod_52Фото: https://vk.com/novgorod_52Фото: СОЦСЕТИ
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Душещипательная история приключилась с бездомной собакой в Балахнинском районе. Животное провалилось в мазут на территории местной картонной фабрики.

Фото: https://vk.com/novgorod_52 Фото: СОЦСЕТИ

Фото: https://vk.com/novgorod_52Фото: СОЦСЕТИ

- Пес едва не погиб жуткой смертью! Из вязкой, тягучей жидкости собака могла самостоятельно не выплыть, но работники ее достали, отмыли, согрели, накормили и теперь ищут для нее добрые руки, - отмечается в паблике "Регион 52".

Фото: https://vk.com/novgorod_52 Фото: СОЦСЕТИ

Фото: https://vk.com/novgorod_52Фото: СОЦСЕТИ

Подписчики принялись благодарить неравнодушных работников предприятия.

- Повезло малышу! А те, кто ему помогли, просто герои, - заявила Ольга Емельянова.

- Большое спасибо этим людям, которые помогли. Побольше бы таких! - написала Геля Рахматуллина.

Фото: https://vk.com/novgorod_52 Фото: СОЦСЕТИ

Фото: https://vk.com/novgorod_52Фото: СОЦСЕТИ

- Ой, какой хорошенький, смешной. Дай бог ему хорошего хозяина, а людям - здоровья! - добавила Елена Семенова.

- Поклон и уважение. Ценю, - прокомментировал Иван Будасов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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