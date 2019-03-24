"Едва не погиб жуткой смертью": В Нижегородской области бездомная собака провалилась в мазут

Душещипательная история приключилась с бездомной собакой в Балахнинском районе. Животное провалилось в мазут на территории местной картонной фабрики.

- Пес едва не погиб жуткой смертью! Из вязкой, тягучей жидкости собака могла самостоятельно не выплыть, но работники ее достали, отмыли, согрели, накормили и теперь ищут для нее добрые руки, - отмечается в паблике "Регион 52".

Подписчики принялись благодарить неравнодушных работников предприятия.

- Повезло малышу! А те, кто ему помогли, просто герои, - заявила Ольга Емельянова.

- Большое спасибо этим людям, которые помогли. Побольше бы таких! - написала Геля Рахматуллина.

- Ой, какой хорошенький, смешной. Дай бог ему хорошего хозяина, а людям - здоровья! - добавила Елена Семенова.

- Поклон и уважение. Ценю, - прокомментировал Иван Будасов.