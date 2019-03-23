Тринадцатилетний Дима Зубрилов пропал в Нижнем Новгороде

Поисково-спасательная группа "Рысь" просит помощи в поисках 13-летнего Димы Зубрилова из Нижнего Новгорода.

- Помогите найти! Максимальный репост, - написали волонтеры на своей странице в соцсети "Вконтакте" 23 марта.

Подросток ушел из дома на улице Адмирала Макарова 22 марта, и больше его никто не видел.

Разыскиваемый худощавого телосложения, ростом 163 сантиметра, с темными волосами и голубыми глазами.

На нем были надеты темно-синяя парка с цифрой "76" на левом рукаве, черная кофта, синее трико, черная кепка с рисунком и черные кроссовки с белыми вставками.

Любую информацию о местонахождении подростка следует сообщать волонтерам по телефону 28-38-200 или в полицию по каналу связи 102.

Ранее "Комсомолка" писала, что утром 23 марта в Володарском районе начались поиски 71-летней Марии Кусакиной, которая не выходит на связь с 20 марта.