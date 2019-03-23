2019-03-23T11:30:59+03:00
Общество

Наташа Барбье снимает в Нижнем Новгороде выпуск "Живой жизни" для Первого канала

Сюжет обещают показать в эфире 6 апреля [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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В Нижнем Новгороде проходят съемки нового проекта для Первого канала. Фото: https://vk.com/nn_gradВ Нижнем Новгороде проходят съемки нового проекта для Первого канала. Фото: https://vk.com/nn_gradФото: СОЦСЕТИ
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Телеведущая Наташа Барбье, известная по передаче "Идеальный ремонт", приехала в Нижний Новгород, чтобы снять новый выпуск для проекта "Живая жизнь" на Первом канале.

В Нижнем Новгороде проходят съемки нового проекта для Первого канала. Фото: https://vk.com/nn_grad Фото: СОЦСЕТИ

В Нижнем Новгороде проходят съемки нового проекта для Первого канала. Фото: https://vk.com/nn_gradФото: СОЦСЕТИ

Программа о путешествиях стартовала 2 февраля 2019 года. Она состоит из восьми рубрик, у каждой из которых свой ведущий. Александр Васильев прогуливается по блошиным рынкам, Антон Привольнов разбирается с новыми гаджетами, а Наташа Барбье в свободное от идеальных ремонтов время путешествует.

В Нижнем Новгороде проходят съемки нового проекта для Первого канала. Фото: https://vk.com/nn_grad Фото: СОЦСЕТИ

В Нижнем Новгороде проходят съемки нового проекта для Первого канала. Фото: https://vk.com/nn_gradФото: СОЦСЕТИ

Судя по снимкам, опубликованным на официальной странице нижегородского управления по туризму в соцсети "Вконтакте", телеведущая уже прогулялась по Большой Покровской улице в Нижнем Новгороде, а также съездила на фабрику "Хохломская роспись" в Семенов.

В Нижнем Новгороде проходят съемки нового проекта для Первого канала. Фото: https://vk.com/nn_grad Фото: СОЦСЕТИ

В Нижнем Новгороде проходят съемки нового проекта для Первого канала. Фото: https://vk.com/nn_gradФото: СОЦСЕТИ

- Управление выражает благодарность всем участникам процесса организации съемок и Первому каналу за прекрасную возможность показать наш город. С нетерпением ждем передачу. Выпуск о Нижнем Новгороде ожидайте 6 апреля. Не пропустите, будет интересно! - говорится на страничке ведомства в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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