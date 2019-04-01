Глеб Никитин провел рабочую встречу с директором Московского центра паллиативной помощи

В первый день апреля 2019 года губернатор Нижегородской области встретился с директором ГБУЗ «Московский многопрофильный центр паллиативной помощи департамента здравоохранения города Москвы», членом Центрального штаба ОНФ Анной Федермессер. Вместе с ним в мероприятии принял участие заместитель глав региона Андрей Гнеушев.

В ходе встречи обсуждалось развития паллиативной помощи в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Глеб Никитин подчеркнул, что система паллиативной помощи является важным направлением не только для Москвы, но и для Нижегородской области. Он рассказал о посещении соответствующего отделения больницы №30.

- Этот визит оставил у меня очень сильное впечатление. Сразу же были даны поручения заниматься реформированием всей системы. Нам очень нужна ваша поддержка для определения плана дальнейших действий. Серьезная проблема - это привлечение кадров в отделения паллиативной помощи. Рассчитываем, что Нижегородская станет одним из пилотных регионов для реализации всех ваших проектов, - поделился Глеб Никитин.

Анна Федермессер ответила ему, что у региона есть все возможности для этого: и специалисты, и медицинский вуз, а также интересованность и люди внутри социальной сферыю

Также Глеб Никитин и Анна Федермессер поговорили о реализации

Фото: Кирилл Мартынов

федерального проекта «Регион заботы». Это маршрутизация потоков больных и внедрения новых видов помощи, например, социальных гостиниц.

Напомним, 1 апреля Глеб Никитин также встретился с с президентом общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация скейтбординга России» Ильей Вдовиным. Они обсудили вопросы развития уличных видов спорта и скейтбординга на территории Нижегородской области.