Оптом выгоднее: нижегородцы предпочитают покупать услуги связи пакетами

Мобильный оператор Tele2 определил наиболее популярные тарифные планы, которые выбирают нижегородские абоненты. По итогам 2018 года 84% новых клиентов оператора предпочли при подключении пакетные предложения с фиксированной абонентской платой и набором услуг.

Tele2 отмечает стабильный рост популярности пакетных предложений среди абонентов Нижегородской области. За прошедший год доля таких тарифов в общем объеме подключений увеличилась на 11 п.п. и сегодня составляет 84%. Чаще всего клиенты оператора выбирают тарифный план «Мой онлайн+»: на него приходится 56% подключений. Предложение включает безлимит на популярные соцсети и мессенджеры, безлимитные звонки на номера Tele2 России, 300 минут для звонков на номера других операторов домашнего региона и 12 Гб интернет-трафика.

В рейтинге наиболее востребованных дополнительных опций лидирует услуга «Гудок», позволяющая заменить гудки ожидания на любимые мелодии или веселые голосовые сообщения. Среди бесплатных услуг наибольшей популярностью у нижегородских абонентов Tele2 пользуется опция «Делитесь гигабайтами», с помощью которой можно легко делиться интернет-трафиком с друзьями и близкими или с любыми другими абонентами Tele2 домашнего региона.

Алексей Сидоров, коммерческий директор макрорегиона «Волга» Tele2:

- Смещение интереса абонентов в сторону пакетных предложений – уже устойчивый тренд. Пользователи давно оценили выгоду и удобство такого решения. Услуги в пакете обходятся значительно дешевле, к тому же при оплате тарифа раз в месяц абоненту не нужно постоянно следить за счетом мобильного телефона. Со своей стороны мы постоянно работаем над улучшением тарифной линейки. Например, клиенты Tele2 могут самостоятельно в личном кабинете настроить индивидуальный тариф под свой профиль потребления, подключить безлимитные соцсети и мессенджеры или бесплатно поделиться гигабайтами с другими абонентами. Все это избавляет пользователя от лишних хлопот и позволяет сосредоточиться только на приятном общении.

Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 66 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2018 года абонентская база компании составила 42,3 миллиона пользователей. Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса.

Tele2 лидирует в телеком-отрасли по индексу NPS (Net Promoter Score) – готовности пользователей рекомендовать услуги компании. По итогам 2018 года показатель NPS составил 44%, что превосходит результат ближайшего конкурента на 15 п. п. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.

Больше информации о Tele2 на корпоративных сайтах и в социальных сетях:

Tele2 - tele2.ru

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