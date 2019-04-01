«Чуть не погибли из-за любопытства»: Двоих нижегородцев унесло по Оке на оторвавшейся льдине

Любопытство едва не унесло жизни двоих нижегородцев, которые оказались на оторвавшейся льдине вечером 31 марта. К счастью, 22-летних молодых людей удалось спасти.

Инцидент произошел воскресным вечером. Очевидцы позвонили в аварийно-спасательную службу и сообщили о том, что в районе Молитовского моста в Нижнем Новгороде на оторвавшейся льдине оказались два молодых человека. Один из них сорвался в воду.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Прибывшие на место происшествия спасатели подплыли к льдине на резиновой лодке и помогли пострадавшим добраться до берега.

- Друзья стояли на льдине и просили о помощи. Как выяснилось позже они вышли на лед Оки, чтобы проверить его прочность. Они получили небольшое переохлаждение, однако медицинская помощь не потребовалась, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

Сотрудники ведомства рекомендуют жителей не выходить на лед и не подвергать свою жизнь опасности.

Напомним, несколько дней назад в Балахне погибли четыре рыбака. Рано утром 28 марта появилась информация, что они пропали без вести, а уже после обеда сотрудники МЧС нашли их тела.