2019-03-25T17:23:02+03:00
Общество

Пятнадцать общественных пространств Нижнего Новгорода хотят благоустроить в 2019 году

Некоторые из них должны быть готовы уже к середине лета [список]
Анастасия НАЗАРОВА
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Зону отдыха на Гребном канале предстоит частично благоустроить к июлю 2019 года.Зону отдыха на Гребном канале предстоит частично благоустроить к июлю 2019 года.Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода
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Несколько парков и скверов, один бульвар да парочка пляжных зон отдыха - все эти общественные пространства Нижнего Новгорода должны быть благоустроены в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» к 1 сентября 2019 года. Власти понимают: задача амбициозная, однако выполнить ее необходимо.

Как рассказал мэр города Владимир Панов на брифинге 25 марта, в этом году в программу вошло пятнадцать объектов, то есть вдвое больше, чем годом ранее. Вместе с тем выросло и финансирование: если в 2018 году на эти цели было выделено около 514 миллионов рублей, то в 2019 году сумма увеличилась до 700 миллионов рублей, из которых 140 миллионов - средства из областного бюджета.

- В прошлом году мы с губернатором решили, что в 2019 выполним благоустройство общественных пространств во всех восьми районах города, - уточнил глава администрации. - Понимаем, что сделанные зоны отдыха рядом с водой вряд ли будут востребованы нижегородцами в сентябре, поэтому поставили задачу открыть их в начале июля. Как видно, сроки сжатые, нас ждет непростая работа. Мы видим риски, но если ничего не делать, то ничего и не будет.

Вместе с тем Владимир Панов подчеркнул, что пока в городе нет профессиональных компаний, готовых зайти на эти пятнадцать объектов, оттого нельзя быть абсолютно уверенными в получении качественно реализованного проекта. И все же надежда, что подрядчики, которые будут определены по результатам конкурсов, выполнят все поставленные условия.

В свою очередь заместитель главы города Виктор Сдобняков пояснил, что рабочая документация готова и уже проходит проверку в ГБУ НО «Нижегородсмета». Итоги планируется получить к 10 апреля, после чего надо определить подрядчиков, заключить с ними контракты и приступить непосредственно к работам по благоустройству.

Кстати, итоговые варианты благоустройства всех пятнадцати пространств планируется позже разместить на официальном сайте городской администрации и непосредственно на строительных площадках, чтобы жители понимали, чего ждать в итоге.

Помимо общественных пространств планируется привести в божеский вид 138 дворовых территорий, которые также вошли в программу «Формирование комфортной городской среды» 2019 года. Как напомнил замдиректора департамента благоустройства и дорожного хозяйства Роман Ухабин, дворы, которые благоустроят в ближайшее время, были определены по результатам рассмотрения заявок от самих жителей.

- Каждой дворовой территории, рассчитывавшей на попадание в программу этого года, начислялись баллы. Те, кто набрали наибольшее количество очков, попали в программу этого года. Остальные заявки будут рассматриваться в последующие годы, - уточнил чиновник.

Добавим, что нижегородцы смогут поучаствовать в благоустройстве своих дворов финансово: 20% от стоимости работ оплатят жители, оставшиеся 80% - муниципалитет.

Объекты, вошедшие в программу "Формирование комфортной городской среды" 2019 года:

- Парк культуры и отдыха в Автозаводском районе, где завершится II очередь благоустройства и будет установлен детский игровой комплекс, восстановлены аллея и фонтан;

- Канавинский сквер на Московском шоссе (I очередь);

- Парк «Дубки» в Ленинском районе (II очередь);

- Зона отдыха около реки в Ленинском районе - пляжная зона на берегу затона имени 25-летия Октября;

- Бульвар Авиастроителей в Московском районе (I очередь);

- Сквер имени Василия Грабина в Московском районе (II очередь);

- Сквер имени 1905 года в Нижегородском районе (II очередь);

- Парк имени Кулибина в Нижегородском районе - установка детского игрового комплекса;

- Зона отдыха на Гребном канале в Нижегородском районе (I очередь);

- Щелоковский хутор в Приокском районе (II очередь);

- Улица Сурикова в Приокском районе - установка игрового комплекса;

- Пляжи на втором и третьем озерах Щелоковского хутора в Советском районе;

- Парк имени А. С. Пушкина в Советском районе (I очередь);

- Парк Светлоярский в Сормовском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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