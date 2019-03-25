2019-03-25T17:18:44+03:00
Спорт

В нижегородском кремле поздравили победителей зимней Универсиады

9 из 11 представлявших наш регион спортсменов вернулись с золотыми медалями
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В нижегородском кремле поздравили победителей зимней Универсиады. ФОТО: Александр Воложанин.В нижегородском кремле поздравили победителей зимней Универсиады. ФОТО: Александр Воложанин.
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Победителей зимней Универсиады в Красноярске 25 марта чествовали в нижегородском кремле. На встречу с заместителем губернатора Нижегородской области Александром Юговым приехали обладатели золотых медалей в хоккее с мячом Егор Дашков, Юрий Иванчиков и Виталий Усов, победительницы в женском хоккее Валерия Тараканова и Ландыш Фаляхова, а также обладатель золотой медали в мужском хоккее с шайбой Павел Медведев.

- Нижегородцы показали отличный результат! Наш регион представляли 11 человек. Из них 9 вернулись с золотыми медалями. Если сравнивать с Универсиадой 2017 года, то тогда от региона было 5 спортсменов, которые завоевали 4 золотых и 2 серебряные медали, - напомнил в своем обращении губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Наша задача на будущее – увеличивать количество видов спорта от региона. В частности, уже в следующем году мы рассчитываем ввести в строй новый трамплин К-60, что позволит и соревнования проводить, и осуществлять полноценную подготовку спортсменов.

По словам самих участников зимней Универсиады, эти соревнования стали для них самым знаковым турниром в карьере.

- Ребята сегодня поделились, что в ближайшем будущем планируют улучшить свои спортивные результаты, войти в составы национальных сборных. И некоторые уже это сделали, - рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Александр Югов. - Так, сегодня не смогли приехать игроки женской хоккейной команды «СКИФ» Елена Проворова, Оксана Братищева и Виктория Кулишова. Сейчас они находятся в расположении сборной России и готовятся к чемпионату мира по хоккею среди женских команд, который состоится с 4 по 14 апреля в Финляндии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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