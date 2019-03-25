2019-03-25T14:01:46+03:00
Общество

Вся семья в сборе: Автоцентр Злата открывает новые возможности для семейного тест-драйва KODA

Это замечательная возможность провести время с близкими и вместе выбрать новый автомобиль
Эльвира ОСИПОВА
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Фото: Автоцентр ЗлатаФото: Автоцентр Злата
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АВТОЦЕНТР ЗЛАТА расширяет возможности тест-драйва: с 20 марта в нашем автосалоне можно протестировать любой автомобиль ŠKODA всей семьей в полном составе – в этом помогут детские автокресла, которые можно установить в любую модель марки. Уникальный тест-драйв позволит каждому члену семьи оценить удобство и комфорт автомобилей чешского бренда.

С 20 марта 2019 г. клиенты АВТОЦЕНТРА ЗЛАТА смогут протестировать модельный ряд марки ŠKODA даже вместе с самыми маленькими членами семьи: в автосалоне можно записаться на тест-драйв автомобилей, оборудованных детскими креслами. Совместный тест-драйв – это замечательная возможность провести время с близкими и вместе выбрать новый автомобиль.

ŠKODA – семейный бренд, поэтому все автомобили марки продуманы до мельчайших деталей, созданы с заботой и вниманием, в том числе к самым маленьким пассажирам. Именно поэтому оценить безупречное качество и комфорт моделей марки ŠKODA теперь смогут не только взрослые, но и дети.

Фото: Автоцентр Злата

Фото: Автоцентр Злата

Чтобы обеспечить безопасность маленьких пассажиров, для тест-драйва доступны три вида кресел, которые подходят для детей разного возраста: до 3-х лет (0-13 кг), от 3-х до 5-ти лет (9-18 кг) и старше 5 лет (15-36 кг). Все оборудование соответствует принятым стандартам безопасности и выполнено из высококачественных материалов, а потому надежно и рассчитано на долгий срок службы. Кресла устанавливаются в автомобиле при помощи креплений Isofix. Их можно разместить и на переднем сидении, отключив предварительно подушку безопасности. Детские автокресла входят в линейку аксессуаров ŠKODA, их также можно приобрести в нашем салоне.

Фото: Автоцентр Злата

Фото: Автоцентр Злата

Кроме того, клиенты АВТОЦЕНТРА ЗЛАТА также смогут ознакомиться и приобрести другие оригинальные аксессуары ŠKODA, которые будут полезны для путешествия всей семьей: термоэлектрический холодильник, бокс для перевозки вещей на крыше, держатель для планшета, плечики для одежды, набор сеток для багажного отделения и ремень безопасности для собак.

Записаться на тест-драйв всей семьей можно по телефону (831) 233-11-11 или на сайте.

Фото: Автоцентр Злата

Фото: Автоцентр Злата

Пожалуйста, сообщите менеджеру Дилерского центра о желании пройти тест-драйв вместе с ребенком и мы подготовим необходимое детское кресло для установки в интересующий Вас автомобиль.

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь в Отдел продаж по телефону: (831) 233-11-11

ИСТОЧНИК KP.RU

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